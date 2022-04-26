DSE︱中文科作文開考　較多人揀寫「校服的自述」

DSE中學文憑試今日（26日）考卷一（閱讀理解）及卷二（寫作）。寫作卷第一題是以「校服的自述」為題，要求考生寫「過去與主人的生活」，引伸出「別有一番體會」，有較多考生選答。



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DSE中學文憑試今日考寫作，有三題供考生選擇，分別為：

1: 我是一套校服，今日要和主人分離，回想過去我們一起生活，別有一番體會。

以上是文章的開首，試以「校服的自述」為題，續寫這篇文章。



2: 試就下圖對你的啟發，以「得不債失」為題，寫一篇文章。



DSE中學文憑試今日（26日）考卷一（閱讀理解）及卷二（寫作）。寫作卷第一題是以「校服的自述」為題，要求考生寫「過去與主人的生活」，引伸出「別有一番體會」，有較多考生選答。（馬煒傑攝）

3: 爺爺：「我當鐘錶匠超過50年，畢生專注這門手藝，能做到分毫不差。」

允行：「我是品味生活的咖啡師，亦是書寫人生的作家，更是培育後進的武術教練。」

各人對人生有不同追求。

有人認為：「與其一生專精一事，不如發展多元人生。」你同意嗎？試撰文一篇，論述你的看法。



謝穗芬認為今年寫作卷的題目以第一及第二題較為平實，亦較易扣題。（梁鵬威攝）

荃灣寶安商會王少清中學副校長謝穗芬認為今年寫作卷的題目以第一及第二題較為平實，亦較易扣題，當中第一題考考生的擬人寫作技巧，如何以校服的角色，以過去的生活引申出深刻的體會，考生若想取得高分便需要有一個非一般的體會，但謝提醒過去生活與體會兩者之間需互相緊扣，如體會的立意設得太高，但生活故事未能連接，便難取得高分。

而第二題以「得不債失」為題，謝認為這一題「易理解」亦「易發揮」，如考生想取得高分便需要由個人層面引申至社會以至世界層面，一層一層去圍繞得不償失進行寫作。

至於第三題，謝則直言「比較擔心」，因易不夠精準，她解釋指考生需要妥善處理「與其」及「不如」之間的轉折外，亦需要為「多元人生」或「專精一事」舉出適切的例子，她表示例子必須要充份表現到「多元」，或是專注在單一項事情中取得成功，要她在短時間內想出數個可代表「多元人生」或「專精一事」的例子亦有困難，擔心考生在考試時未必能找到足夠例子去豐富自己的論據。

王同學認為第一題較開放式，除寫故事外，亦可寫很多情感的表達，發揮空間較大。（梁鵬威攝）

今日應考的王同學表示平時亦較喜歡寫記敘文及抒情文的文體，故選擇了第一題作答，她寫了作為一件校服，在校服公司與主人相遇，再一步一步陪伴成長的經歷，而當主人成長後，需然要分離，但雙方都會記得彼此的經歷，亦會享受相處的回憶，她認為這一題較開放式，除寫故事外，亦可寫很多情感的表達，發揮空間較大。

另一位今日應考的余同學則選擇了第二題，他解釋指雖然較擅長寫記敘文，但要代入校服當中太難，「個立意好限制」，看到這一題時非常失望，最後選擇了第二題作答，寫了因只着重個人利益會帶來嚴重後果，以及如何令自己不會得不償失，亦有引用範文作例子。