DSE︱數學科今日開考　26名考生申請竹篙灣應考　無人棄權

2022年DSE中學文憑試踏入第三個考試日，今日（25日）為數學科必修部分考試。考評局表示，今日有26名考生在竹篙灣社區隔離設施應考，包括9名正在檢疫學生及17名確診考生，無考生因身體不適而選擇不應考，今早亦無收到即日入竹篙灣的申請。



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逾4.6萬考生應考數學科

考評局表示，今日數學科考試約有46,300名考生報考，合共設有506個禮堂試場、317個課室試場及594個為特殊教育需要考生而設的特別試場。

9名檢疫及17名確診考生竹篙灣應考

該局稱，今日分別有9名正檢疫及17名確診考生於竹篙灣社區隔離設施應考文憑試，沒有考生因身體不適而選擇不應考。考評局公開考試資訊中心今早亦沒有收到要求即日到竹篙灣社區隔離設施應考的申請。

▼DSE竹篙灣社區隔離設施特別試場環境及應考流程▼

