DSE︱英文聆聽語速慢考生易理解　科主任：寫公司歷史文體較少見

今日（23日）是DSE中學文憑試開考第二日，科目為英文卷三聆聽及綜合能力考試。當中A部份聆聽考核要求考生聆聽四段有關旅遊公司成員的對話，並從中找出答案，對話內容主要圍繞本地文化；而B部份方面，較淺的B1及較難的B2各有3條問題，B1需要考生撰寫召聘電郵、設計單張及有一條填充題；而B2部份則需要考生撰寫一篇有關公司歷史的文章、回覆電郵以及演講稿。



寶安商會王少清中學英文科主任唐瑞良認為，今年的聆聽及綜合能力卷較往年容易，用字上並不深，加上語速較慢，對考生理解上有幫助；不過，唐亦提到，今屆部份答案不會直接由錄音講出來，要考生理解對話內容才能得到答案。



▼文憑試開考第二日，考生應考英文科聆聽試▼



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DSE開考第二日，今日科目為英文卷三聆聽及綜合能力考試。

試卷的A部份要求考生聆聽四段對話，每段對話分別有十多條問題需考生作答，以填充及選擇題為主，而對話則是一間本地遊旅行社成員之間的對話，內容則與本地文化相關。

而B部份則同時考核考生的聆聽及分析資料的能力，分為較淺的B1及較難的B2，兩份卷各有3題，考生變成一間本地霓虹燈製品公司的職員，需為公司撰寫電郵及文章等。

B1卷當中，需要為公司撰寫召聘電郵、製作有關霓虹燈是如何製成的單張，以及有關公司網店資料的填充題；而B2卷考生則需要為公司撰寫有關公司歷史的文章、回覆有居民擔心霓虹燈造成光污染影響生活的電郵，及在藝術博物館開幕時發表的演講稿。

寶安商會王少清中學英文科主任唐瑞良認為，今年的卷三較往年容易，除了較少深的字眼外，錄音的語速亦較慢，「native speaker（母語人士）講嘢都唔會咁慢」，考生或較少會出現「聽唔切的情況」；此外，一些困難的字眼會在其他科目中較為常見，例如錄音中提到黴菌的「mould」，修讀生物的考生或會較熟悉，有少少優勢。

雖然整體而言較易，但今年亦有一些「陷阱位」，大意的考生或會因此而失分，唐指出部份答案不會直接由錄音講出來，要考生理解對話內容才能得到答案，考生對錄音的內容要有充足理解才可找到正確答案；另外，今年有出現將答案出現次序打亂的情況，如考生太習慣以前答案跟着問題次序出現的情況，或在準備時間未有徹底了解問題，作答時或會有困難。

唐亦提到，B2部份要求考生寫公司的歷史背景，這一個文體較其他如演講稿及電郵回覆少見，不過只要考生對錄音及資料有充足了解，作答上應不會太困難。

綜合兩日的三份試卷，唐瑞良認為考評局今年「相當留手」，不過亦代表學生成績的曲線亦會拉高，在考卷取得高分但成績等級都不一定會高，另外，試卷容易時，改卷老師或會較嚴謹。

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