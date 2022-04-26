封區｜屯門蝴蝶邨蝶心樓圍封強檢　目標明早10時解封

第五波疫情持續，港府今日（26日）表示，經審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況及其他環境因素等，通過風險評估，決定下午4時半起，圍封屯門蝴蝶邨蝶心樓進行強制檢測，目標在明日上午10時完成行動。



▼4月25日，屯門悅湖山莊13座封區檢測▼



+ 2

受檢居民須於今晚10時前檢測

圍封範圍為屯門蝴蝶邨蝶心樓，但不包括該處的安老院和蝴蝶廣場。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於晚上10時前接受檢測，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

政府今午4時半，圍封屯門蝴蝶邨蝶心樓進行強制檢測，目標在明日上午10時完成行動。（政府新聞處截圖）

該大廈居民在封區期間，須留在其處所並接受強制檢測，有待所有已識別受檢人士完成檢測後，而結果亦已獲大致確定後，才可離開處所，預料最快明早10時解封，但視乎檢測結果，行動或會延長。

「受限區域」內，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



+ 8

根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於上周三（20日）至今日，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在周四（28日）或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

▼4月26日中學文憑試DSE中文科開考▼



+ 9

DSE考生或相關人員可優先檢測

「受限區域」內如有應屆香港中學文憑考試考生或考務人員，須於明日（27日）參加文憑試或擔任考務工作，政府呼籲相關考生或考務人員於今晚8時前前往「受限區域」內設立的臨時採樣站，表明其考生或考務人員身分及出示相關文件（包括身分證明文件和准考證或由學校發出考務人員證明信件），以便檢疫人員為其優先進行檢測，盡早讓考生及考務人員於明日取得檢測結果。此優先檢測的安排亦適用於考生及考務人員的同住家人，以及早識別列為確診個案的密切接觸者的考生及考務人員，安排他們進行檢疫。

▼4月22日 周潤發為DSE考生打氣▼



+ 21

如考生或考務人員須在「相關宣告」撤銷前離開「受限區域」前往試場，可向「受限區域」内訂明人員提出要求。訂明人員需核實考生或考務人員的檢測結果，並記錄考生或考務人員相關資料後，才能讓考生或考務人員離開「受限區域」。為保障所有考生及考務人員的安全，香港考試及評核局只會容許持陰性檢測結果的考生及考務人員進入試場。

▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼

