社區隔離設施轉過渡性房屋？　房委會委員：選址啟德或元朗較合適

發展局局長黃偉綸日前表示，疫情緩和後，部分社區隔離設施，或有潛質改為過渡性房屋。房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉支持有關建議，認為開始有隔離設施空置，是適當時機作檢視，不過，選址時要考慮隔離設施的地點及配套是否適合，指位於啟德或元朗的選址會較為合適，又認為隔離設施內沒有煮食設備，或有需要加建。



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隔離設施單位沒有煮食空間 或要增建共用廚房

招國偉在電台節目中表示，需要逐個社區隔離設施檢視，指要在社區設施及交通上，考慮是否適合改作過渡性房屋，如港珠澳大橋或不適合，但啟德或元朗等，有交通配套，附近亦有住宅就會較好；而隔離設施單位內沒有煮食空間，招認為或要改裝單位，提供共用廚房等設備。

現時社區隔離設施有共5萬個床位，招認為，有部分床位仍需要保留作隔離設施以作不時之需，而現時長遠房屋策略指出本港欠缺3萬個單位，期望可以補充到不足，如提供1萬個單位等。另外，招指出，部份隔離設施用地亦由發展商借出，亦要視乎發展商是否願意延長借出年期。

▼ 港珠澳人工島隔離設施房間及清潔情況 ▼



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全港關注劏房平台：若不解決劏房問題再爆疫會構成危機

全港關注劏房平台成員潘詠珊亦指，疫情下劏房之間感染情況嚴重，若不解決劏房問題，當爆發第六波甚至第七波疫情，都會構成危機。她認為，把隔離設施改裝為過渡屋的確可以考慮，但要視乎地點，以及部份隔離設施要共用廁所，指「唔係話轉就可以轉」。

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