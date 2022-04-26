確診大廈｜增大廈94幢合共2,981幢上榜　包括君臨天下、一號銀海

第五波疫情漸趨平穩，確診大廈數字亦持續減少。根據衞生防護中心昨日（25日）公布的確診大廈名單中，有2,981幢大廈上榜，較前日（24日）再減少351幢。18區之中以深水埗區單日新上榜大廈最多，新增12幢大廈出現確診患者，包括香港城市大學學生宿舍等。



新上榜項目亦包括多個豪宅或中產屋苑，包括位於九龍站上蓋君臨天下2座、大角嘴一號銀海1座等。



君臨天下2座上榜於昨日（25日）公布的確診大廈名單中。（資料目片）

總數較前日減少169幢

根據衞生署衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，昨日（25日）上榜的大廈共有2,981幢，比起前日3,332幢減少351幢，而有94幢大廈屬新上榜。

▼4月25日 確診大廈全名單▼



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深水埗區新增大廈12幢 已屬地區最多

深水埗區單日新上榜大廈最多，新增12幢大廈出現確診患者，包括美孚新邨5、6期；蘇屋邨劍蘭樓、茶花樓、蘭花樓；香港城市大學學生宿舍第四期舍堂11座等。此外，不乏豪宅或中產屋苑榜上有名，如位於九龍站上蓋君臨天下2座、大角嘴一號銀海1座、大角咀港灣豪庭10座。

▼4月25日，屯門悅湖山莊13座封區檢測▼



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▼4月25日，政府公布「2022保就業」計劃詳情▼

