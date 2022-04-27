審計報告｜續牌長龍玩殘司機　運輸署拒派籌　牌照及驗車工作捱批

運輸處牌照事務處櫃枱服務於疫情下一度暫停，至4月21日重開後，長沙灣的九龍牌照事務處大排長龍。最新一份審計報告指出，九龍牌照事務處及金鐘的香港牌照事務處，較觀塘及沙田牌照事務處每名職員處理的事項宗數多1.5倍，而運輸署在推出兩輪派籌輪候試驗計劃後，以整體好處不明顯為由，決定不會推展。即使網上續領正式駕駛執照和車輛牌照已推出多年，但去年使用率仍只有分別32%及3.7%。

審計署建議，運輸署應檢視人手需求，探討設立派籌制度及擴展預約服務，並加強宣傳網上申請牌照服務。



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牌照處理宗數跌 人手不減反升

審計署檢視牌照事務處的人手需求，發現在2019至2020年期間，因受疫情影響，事務處需處理的事項下跌64.4萬宗，即約17.5%，但人手不跌反升，由2019年4月1日的289人，增至2021年4月的358人，增幅達24%。運輸署解釋，因疫情期間，櫃枱服務暫停了超過6個月，而投遞箱、郵寄和互聯網收到的申請顯著增加，而處理需時亦較櫃枱形式長，故署方採購了更多牌照服務合約以增加人手，指採購開支由政府設立的防疫抗疫基金資助。

即使人手有隨工作量增加，但九龍牌照事務處及香港牌照事務處重開後，仍然大排長龍。審計報告指出，運輸署並沒有備存4間牌照事務處的個別工作量統計數據，僅能以2021年7月26日至30日，5日期間的數字估算，發現香港牌照事務處和九龍牌照事務處每名職員處理的事項宗數為觀塘及沙田的牌照事務處的1.5倍，香港及九龍牌照事務處合共處理了81%的處理事項。審計署認為應監察4間牌照事務處的工作量，靈活調配各事務處的人手。

（香港01製圖）

運輸署拒推派籌服務 網上申請使用率低至3.7%

針對九龍牌照事務處及香港牌照事務處排隊問題，審計報告建議探討設立派籌輪候制度的可行性，而運輸署曾在2015年及2016年在香港牌照事務處進行兩輪派籌輪候試驗計劃，雖有78.5%受訪者滿意，亦確認技術上可行。

不過運輸署決定不會推展派籌安排，並解釋牌照事務處提供的牌照服務種類繁多，而經常由代理人辦理，不同種類的車輛相關牌照服務性質複雜等，都令推行派籌有困難，指會致力推廣網上申請牌照服務，縮短申請人排隊輪候的時間。

不過網上申請牌照服務中，審計署發現使用率低，其中2021年截至6月，在網上續領車輛牌照只佔整體續領申請的3.7%，只有15,258次使用；續領正式駕駛執照的網上申請雖較普遍，但在同期亦只佔整體續領申請的32%。

國際駕駛許可證的預約名額使用率更只有5％（審計報告圖片）

運輸署亦有推預約服務，涵蓋最受歡迎的5項牌照服務，但除續領車輛牌照／申請車輛過戶及保留／轉移車輛登記號碼的預約名額使用率，有83%及74%外，其餘服務預約名額使用率都少於五成。審計署認為，運輸署需要視乎當前服務需求，重新評估如何為各種牌照服務和各牌照事務處分配預約服務名額。

多層運輸署車輛檢驗綜合大樓已經啟用。（政府新聞處圖片）

驗車工作被指未如理想

車輛檢驗方面，運輸署工作亦未如理想，根據據車輛檢驗辦事處指引，辦事處應在在接獲涉及有問題車輛的舉報後，盡可能在5個工作天內，向車主發出車輛檢驗令，並安排在3星期內驗車。不過2020年有716輛車的檢驗，在收到舉報後超過3周才進行，佔整體檢驗的14%。其中一宗在2021年3月的一宗舉報個案，辦事處用了21個工作天發出車輛檢驗令，並兩度因在無要求提供文件下，兩度累計延後26個星期，期間涉事車輛再收到交諮會投訴組的舉報，最終在半年多後檢驗中確認及格。

另外，去年6月17日運輸署車輛檢驗綜合大樓疑受黑客攻擊，導致系統無法登入使用，停用至今仍未重啟網上預約系統。

去年6月17日運輸署車輛檢驗綜合大樓疑受黑客攻擊，網上預約系統停用至今仍未重啟。（政府新聞處圖片）

審計署倡運輸署牌照事務處派籌

審計署建議，運輸署牌照事務處要檢視人手需求，並探討設立派籌制度、重新評估預約服務名額、加強推廣網上申請牌照服務等；而車輛檢驗上，亦要採取行動，確保驗車工作有按指引所訂的時限進行，並盡早重啟網上檢驗系統。

運輸署同意審計署的建議，並指會考慮把已預約的申請人納入有關輪候時間的調查，改善以非櫃枱形式處理牌照服務的流程，從而提升處理非櫃枱服務的效率等。