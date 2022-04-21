運輸署牌照事務處打蛇餅　長沙灣排7小時　司機批無分流極混亂

政府今日（21日）重開多項公共服務，包括運輸署的牌照服務，多個運輸署的牌照事務處均大排長龍，情況最嚴重的長沙灣事牌處，中午時分，輪候時間長達7小時，估計在下午5時關門前應未能處理所有個案。



《香港01》記者下午一時許到金鐘的牌照事務處視察，發現辦事處外人龍已伸延到下一層樓，估計有近100人輪候，現場有市民鼓噪並批評職員無分流，早已預約的市民亦要排隊，令情況極混亂。有司機指早上人龍排到出中信天橋，最終要逾4小時才能辦妥手續。



位於金鐘統一中心三樓的香港牌照事務處今午一時許的午飯時間，過半人潮已消化，但仍出現「打蛇餅」的情況，人龍由事務處沿扶手電梯，伸延至下一層樓，估計有近100人排隊，有數名手持「安心出行」二維碼的職員在現場維持秩序，但亦有司機鼓噪，批評運輸署安排混亂，未有分流，連已預約人士亦未能如期辦理手續。

校巴司機蔡先生指，今早10時許已到場排隊，為其即將到期的校巴續牌。他形容當時隊尾排到中信天橋近夏慤花園，估計有數百人排隊。他表示，已預料到有大批積壓個案，會有大量人群輪候，故特地過海到以往較少人輪候的金鐘排隊，但最後亦要輪候約4小時才能完成相關手續，可「鬆一口氣。」

他批評現場安排混亂，指「混亂就預咗㗎喇，不過最麻煩及最大問題就係佢預約同walk in嗰啲佢冇分流到，撈埋一齊，要上到去上面office先可以再分流站，咁就令個滿意度非常之差。」他又指，排隊人數繁多，加上室內通風不足，憂慮有感染風險。

校巴司機蔡先生早上10時抵埗後，至近下午2時才能完成續牌手續，批評署方無分流致混亂。（林穎嫺攝）

今早9時半已到場辦理大嶼山禁區紙的周先生亦指，輪候逾4小時才能完成手續。他表示，到埗時辦事處僅開門短短半個鐘，龍尾已伸延兩層樓至一樓，未幾更排出天橋，估計有逾200人排隊，指「我冇諗過會咁多人，之前試過都係搞個幾鐘。」

他亦不滿署方沒有及早分流，及欠缺清晰指示，令現場更加混亂，指「大家一條隊入去，入到去之後，佢先嘗試有工作人員去做分流，去問返大家係為咗登記牌照定係做咩，但係佢係好randomly咁嗌，大家都心急嘅時候，前面有人應佢，後面又有人應佢，就是但pick up咗一啲人去做手續，聽到好多人喺度怨話明明排咗好耐，但就叫咗後面啲人入去先。」

多次在輪候期間鼓噪的蘇先生指，早在兩周前已預約今午2時辦理手續，原本打算在一時許的食飯時間，先到辦事處領取表格填妥，再按預約時間到場辦手續，惟職員拒絕派表，「佢叫我唔好理，你哋排曬喺出面先，有啲唔係預約，walk in嘅，佢未做完，裏面人流咁多，咁我哋預約都上唔到去，咁我哋點做吖？咁有預約同無預約有乜分別？」

打工仔方先生表示，原本預約了在下午1時15分，趁食飯時間到場辦理暫准駕駛執照（P牌），轉正式牌手續，惟到場後才發現不論有否預約亦要排同一條隊，批評情況極不理想，而飯鐘屆滿仍未能辦好手續，批評安排混亂，幸好得到上司體諒才能繼續排隊。

另外，位於長沙灣的九龍牌照事務處亦人頭湧湧，情況比金鐘更嚴重，中午12時左右，人龍在辦事處樓層打蛇餅後，再在大堂繞了三個圈，情況極嚴重，即時排隊輪候時間長達420分鐘，亦即要7小時，相信到辦事處收工仍未能處理所有個案。

有網民形容司機「報復式」排隊辦手續、「所有運輸署已淪陷」，又批評運輸署經歷多次疫後重開排長龍後，仍未有改善整個申請流程，全日只得數個窗口開放辦手續，根本無法應付大批市民積壓下來的需求，促請當局改以更電腦化的方法處理牌照申請，以解決問題。

運輪署下午表示，轄下牌照事務處有大量市民輪候即時櫃位服務，輪候時間長達數小時，呼籲如非即將期滿或已經期滿的牌照續期申請，市民無需趕往各牌照事務處遞交申請，並盡量使用網上預約服務，減少在牌照事務處內人群聚集及等候時間。

該署又指，會盡量優先處理已到期或即將到期的牌照續領申請，並會因應情況加強人流控制，請巿民積極配合現場工作人員的指示。

另外，市民亦可利用設置於各牌照事務處的投遞箱、郵寄或經網上遞交申請。在郵寄或投遞申請時，請把已填妥的申請表格、所有所需文件及應繳費用（以劃線支票形式，抬頭註明「香港特別行政區政府」）放入信封內。為免延誤，市民應盡量在牌照到期日前三至四星期遞交申請。

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