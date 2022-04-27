抗疫｜新世界捐贈平台受惠機構增至60間　增油、米、麵等食物捐助

第五波疫情雖然放緩，但本港最新失業率失至5%，物價高漲下，基層生活仍然水深火熱。新世界發展早前成立物資捐贈配對網上平台，今日（27）宣布計劃開展第二階段，受惠機構增至60間，物資捐贈清單亦調整至16項，新增5個項目包括食米、食油、包裝麵食、罐頭及餅乾，冀紓緩基層對三餐的憂心。



新世界鄭志剛稱失業及物價漲等疫情後遺症陸續浮現

捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」今年3月成立，新世界發展行政總裁鄭志剛表示，疫情緩和不代表社會回復元氣，失業及物價上漲等後遺症陸續浮現，在留意到基層焦慮後，決定開展第二階段計劃，並因應基層需要調整捐贈項目，尤其集中於食物援助，希望基層多一分溫飽，就能少一份憂心。

基層疫下需求延至三餐溫飽 宣布開展第二階段計劃

新世界引述消委會超市價格資料稱，上月超市貨品總平均售價較一月上升4.2%，升幅較高貨品全為乾貨食物，而「Share for Good 愛互送」平台向受惠機構收集的物資需求清單，亦發現食品需求急增，當中快餐店現金券的總需求量多達120萬張，可見基層疫下物資需求已由抗疫延至三餐溫飽。

目標籌募600萬件物資 保留快測包及口罩等抗疫物資

第二階段計劃中，新增26間非牟利機構及社企，令受惠機構總數增至60間，新世界同時調整物資捐贈清單至16項，包括新增5個食物項目：食米、食油、包裝麵食、罐頭及餅乾，亦增設個人護理用品店現金券，抗疫物資類別則保留快速抗原檢測包、口罩、數據卡、超市現金券等，目標籌募600萬件不同類別物資。

順豐香港免費提供物流運輸 將捐贈物資送至受惠機構

因應更多受惠機構加入平台，為應付新增的物流需要，新世界宣布順豐香港加入成為第二階段計劃，免費提供物流運輸服務，把各界捐贈物資送至受惠機構。