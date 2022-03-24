抗疫｜新世界捐贈配對平台募得5萬張餐飲券　2萬快測包下周贈基層

第五波疫情持續近3個月，弱勢家庭用以防疫的開支會是一種沉重負擔。新世界發展日前成立的物資捐贈配對平台獲四方響應，包括獲大型餐飲集團捐出5萬張、總值50萬港元的餐飲現金券，部份已於昨日（23日）送往十間非牟利機構，而2萬個快速抗原檢測包亦將於下周初陸續送往多個團體，協助基層抗疫。



「Share for Good 愛互送」平台由新世界發展與仁濟醫院及逾 30 間非牟利機構合作，公眾透過平台捐款或捐贈物資，再送到有需要基層人手上。新世界今日（24日）指，平台推出數天已獲得不少市民及企業支持，包括由大家樂集團捐出總值50萬元的餐飲現金券，Prenetics及華大基因則捐出快速抗原檢測包，助基層抗疫。

Prenetics 及華大基因各捐出1萬個快速抗原檢測包

其中， 5萬張、每張面值10元的餐飲現金券部分已於昨送往十間非牟利機構，首批抗疫物資，如快速抗原檢測包、血氧計、口罩、防護面罩及超市現金券等亦已開始送抵參與的非牟利機構，再由各機構盡快分發至有需要人士的手上。Prenetics 及華大基因各捐出1萬個的快速抗原檢測包，將於下周初送往香港老年學會、救世軍及聖雅各福群會等機構。

大家樂將推食物援助計劃 助有經濟困難家庭紓緩短期壓力

大家樂集團有限公司行政總裁（香港）梁可婷表示，相信疫情帶來的影響將持續一段時間，因此會繼續善用在餐飲方面的專長和資源幫助更多有需要人士，包括即將推出的食物援助計劃，協助有即時經濟困難的個人或家庭，紓緩短期壓力。