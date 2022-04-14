復課｜新世界捐贈平台捐10萬快測包予學界　助有需要學童安心返校

中小學及幼稚園下周二（19日）起陸續分階段復課，返校其中一個要求是要每日快測，不少基層家庭憂慮每日快測的成本難以負擔。新世界發展成立的大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」宣布，捐贈10萬盒快速抗原檢測包予香港津貼中學議會、香港直接資助學校議會、香港津貼小學議會及香港特殊學校議會，透過香港津貼中學議會協助統籌及派發予有需要家庭。

當中的5萬盒檢測包由港區省級政協委員聯誼會捐贈，該會會長施榮懷表示，疫情兩年來多次停課，學生可以回復面授課堂意義重大，希望捐贈可令有需要學生減低風險，盡情投入校園生活。新世界發展行政總裁鄭志剛強調，平台一直留意疫情變化，希望今次捐贈檢測包可為學童及家長提供貼心及適切的援助。



首階段募得逾4000萬港元款項及物資 本月進入第二階段

新世界發展指，今年3月推出的「 愛互送」平台，首階段僅一個月已籌募及配對逾4000萬港元善款及物資，惠及逾10萬基層家庭，平台本月內進入第二階段，邀請更多非牟利機構參與之餘，亦會加入更多物資種類，希望能有效回應社會的需求，詳情將盡快公佈。

10萬盒快測包由津貼中學議會派發

因應學校復課在即，學生須自行檢測才可回校，平台特別捐贈10萬盒快速抗原檢測包予多間學校。將捐贈10萬盒快速抗原檢測包，予香港津貼中學議會、香港直接資助學校議會、香港津貼小學議會及香港特殊學校議會，並透過香港津貼中學議會協助統籌及派發予有需要的家庭。

鄭志剛稱疫情對學童學習影響大 冀透過捐贈提供貼心援助

當中，5萬盒檢測包由港區省級政協委員聯誼會捐贈，該會會長施榮懷表示，學生可以回復面授課堂意義重大，希望捐贈可令有需要學生減低風險，盡情投入和享受校園生活。新世界發展行政總裁鄭志剛亦表示，「 愛互送」平台平台一直留意疫情變化，適時集合社會力量籌集善用抗疫物資，而疫情對學童學習影響甚大，希望捐贈的檢測包、電腦、數據卡、網上課程等，可為學童及家長提供貼心及適切的援助。

同時，Lenovo香港、香港電訊及Microsoft香港贊助或捐出電腦、數據卡及網上課程，組成「寓教於樂」的學習套裝，協助基層學童網上學習。