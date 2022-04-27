前區議員何惠彬涉違禁制令 FB發帖煽動向警用暴力　判緩刑

高等法院於2019年頒發臨時禁制令，禁止在網上媒介傳播煽動暴力資訊。時任元朗區議員何惠彬涉於翌年發出帖文，內容包括「你唔敢出手打X差佬，就註定比班仆X食住」等，涉違反該禁制令。何被控藐視法庭，早前承認責任，今(27日)在高等法院被判監禁1月，緩刑1年，並需支付10萬元的訟費。法官在判辭指，帖文中涉及的暴力程度非最嚴重，並考慮他在收到律政司的信件後，已盡快移除帖文，現已深感後悔，認為判處緩刑已足以反映本案的情況。



判辭透露，何惠彬的Facebook專頁在2020年5月22日發表帖文，內容為：「襯任醉醉地同你地講 你唔敢出手打X差佬（第日係打X國安） 就註定比班仆X食住 而家冇人同你地講道理呀 而家講拳頭 你敢搞正佢 就有出路 眼前選擇得兩個：你條命 同埋香港」。

律政司因此去信何，指該帖文涉違反禁制令，而何於月底移除它。

何惠彬承認藐視法庭，今被判緩刑。(朱棨新攝)

何的代表大律師 其重犯的機會不高

何的代表大律師指，何因疏忽而藐視法庭，在律政司要求下已移除帖文。大律師強調何已有真誠悔意，重犯的機會不高。

法官高浩文在判辭提及，律政司在2021年9月、即事件的15個月後，才開始控告藐視法庭的程序。律政司一方解釋，因需時調查，包括確認是否何撰文。法官則認為，何在案中未有隱瞞其身份，認為15個月的延誤屬不能接受。

在判刑方面，法官指，何在案發時為區議員，有其責任和影響力，因此應該顧及自己的行為。即使「醉酒」，他也不應讓自己的言論越過界線。

法官指帖文中提倡使用暴力的程度 非最嚴重類別

但法官亦認為，帖文中提倡使用暴力的程度非最嚴重類別，只是使用「拳頭」、「打」等字眼，而非涉及刀槍一類。法官並接納何現已深感後悔，明白自已犯錯。法官認為，判處緩刑已足以反映本案的情況，遂判他監禁1個月，緩刑1年。

對於律政司一方要求何支付約24萬元的訟費，而法官考慮何的情況後，決定判他需支付10萬元的訟費。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察戴雄表示，歡迎法庭的判刑。他又透露，就法庭因應社會運動頒下的三個禁制令，警方處理相類的案件共28宗，其中7宗已審結。就判辭提及的延誤問題，戴雄回應指此類案件搜證繁複，需若干時間處理，才可帶上法庭。

案件編號：HCMP 1274/2021