封區｜葵涌安蔭邨康蔭樓解封　發現14宗陽性　中招率約1%

本港第五波新冠疫情持續，政府繼續有封區強檢行動。昨日（27日）圍封的葵涌安蔭邨康蔭樓，今早（28日）8時45分已解封。政府發言人表示，該大廈圍封期間約1,472人接受檢測，當中發現14宗陽性檢測個案，即受檢居民染疫率約1%。



▼4月25日，屯門悅湖山莊13座封區檢測▼



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葵涌安蔭邨康蔭樓昨日下午3時被圍封，至今早8時45分完成行動。其間約1,472名居民接受檢測，當中發現14宗陽性檢測個案。政府曾派員到訪大廈681戶，當中46戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

港府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款50,000元及監禁六個月。