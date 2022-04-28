封區｜葵涌安蔭邨康蔭樓解封 發現14宗陽性 中招率約1%
撰文：勞敏儀
出版：更新：
本港第五波新冠疫情持續，政府繼續有封區強檢行動。昨日（27日）圍封的葵涌安蔭邨康蔭樓，今早（28日）8時45分已解封。政府發言人表示，該大廈圍封期間約1,472人接受檢測，當中發現14宗陽性檢測個案，即受檢居民染疫率約1%。
▼4月25日，屯門悅湖山莊13座封區檢測▼
+2
葵涌安蔭邨康蔭樓昨日下午3時被圍封，至今早8時45分完成行動。其間約1,472名居民接受檢測，當中發現14宗陽性檢測個案。政府曾派員到訪大廈681戶，當中46戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。
港府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款50,000元及監禁六個月。
封區｜政府圍封葵涌安蔭邨康蔭樓 目標明早11時完成行動封區｜屯門蝴蝶邨蝶心樓解封 發現5宗陽性個案 陽性比率僅0.53%封區｜屯門蝴蝶邨蝶心樓圍封強檢 目標明早10時解封封區︱屯門悅湖山莊第13座解封 579居民接受檢測僅4宗陽性封區｜廣源邨廣柏樓完成強檢 共發現兩宗陽性和5宗不確定個案封區｜沙田廣源邨、屯門悅湖山莊各一幢圍封強檢 料明中午完成