封區｜屯門蝴蝶邨蝶心樓解封　發現5宗陽性個案　陽性比率僅0.53%

屯門蝴蝶邨蝶心樓昨日（4月26日）下午4時30分起圍封強檢，政府於今早7時半解封。行動中共有約940人接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案和8宗檢測結果不確定個案，陽性比率為0.53%。

政府派員到訪大廈內約800戶，當中64戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。



▼4月26日，屯門蝴蝶邨蝶心樓圍封檢測▼



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蝴蝶邨蝶心樓居民於昨晚10時前接受採樣，共有約940人接受檢測，當中共發現5宗陽性檢測個案和8宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。另外，政府亦曾到訪約800戶，當中 64戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

任何於4月20日至4月26日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，亦須在4月28日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。