47人初選案｜吳敏兒申保釋被拒　法官指言論挑起對政府的怨恨

涉組織和參與「35+初選」的 47名民主派人士，被控串謀顛覆國家政權罪。其中一名被告吳敏兒，於去年12月向高等法院申請保釋被拒。國安法指定法官杜麗冰今(28日)頒發判辭解釋理據，指吳過往雖沒有明言提倡使用暴力，但她的言論會挑起他人對政府的怨恨和憤怒，而其說法往往是建基於流言 。杜官不認為，若吳獲保釋，不會繼續從事危害國安的行為。



杜官在判辭指，《立場新聞》於2020年5月刊登由吳敏兒撰寫、名為「制裁黑警，制裁埋黑警後路」的文章，顯示她若當選為立法會議員，會利用其職權向警方和立法會職員報復。

律政司一方指 吳即使在初選落敗 仍然維持其立場

而在吳參加初選的宣傳品中，顯示她堅定反對國安法和警方，並要把抗爭帶至國際舞台。

律政司一方指出，這些都非選舉的用語。即使在初選落敗，吳仍然維持其立場，如在受訪時提出繼續對抗政府。

法官指吳的言論往往是建基於流言

代表吳敏兒的資深大律師李志喜則指，雖然吳在初選前，表達其立場時情緒激動，但李強調都是選舉修辭。雖然她曾指責警方，但只是同情受傷的被捕人士。此外，吳亦沒有煽動使用暴力。

杜官指，看過相關的文件和影片後，雖然吳未有明言要求使用暴力，但她的言論的確會挑起他人對政府的怨恨和憤怒。而她的說法往往是建基於流言，而非事實。此外，吳因參與工運而在國際間有影響力，可輕易聯繫在外地的同事，繼續針對政府。

杜官不認為，若吳獲保釋，不會繼續從事危害國安的行為。

案件編號：HCCP193/2021