鍾劍華三獲國安處約見　民研鍾庭耀：運作一切正常　繼續奉公守法

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華，日前在社交網站表明因「避秦」而離港赴英，他今午（26日）越洋以視像形式，出席民研有關「政府民望、民情指數及政策評價」的民調發布會，透露將於本月底離開香港民研，又指只要市民繼續支持和重視香港民研，有信心研究所有能力繼續運作。

鍾劍華透露，警方國安處曾經三次約見自己，最後一次於上月中，與俄烏戰事民調有關。鍾劍華稱警方態度客氣，只是純粹溝通，自己離開香港是期望在自由的空間繼續評論工作，考慮到香港整體環境，與警方約談並無直接關係。

香港民研主席及行政總裁鍾庭耀感謝鍾劍華對研究所的貢獻，重申民研運作一切正常，繼續奉公守法。



3月1日決定離港 民研未曾討論過解散

鍾劍華透露上月1日已決定離開香港，期望能在自由空間繼續評論工作，與警方約談見面無關，又說「鍾庭耀（香港民研總監）第一個知道我要走」，感激對方尊重他的決定。他指警方國安處過去曾三次約見自己，最後一次約見是上月中，與俄烏戰事的民調有關，他形容警方態度客氣，並強調沒有被警方以任何控罪拘捕。

鍾劍華將在香港民研留任至本月底，被問到有否就解散研究所作討論，鍾劍華表示，民研一直以來所做的事都是合法，故從來沒有就解散這個話題討論。他稱雖然人在異鄉，但「去到邊度都會繼續為香港發聲」。

民研每半年檢視工作已開始

鍾庭耀表示，鍾劍華將於4月底約滿離職，感謝對方的貢獻，亦感謝社會對砥所未來發展的關注。鍾庭耀指民研運作一切正常，繼續奉公守法。遇上任何執法部門提問或查詢，民研都會盡量配合。

鍾庭耀補充，民研每半年會檢視和調整工作，今期的檢視已經開始，預計兩個月內完成，而部份改變會在5月啟動。

政府民望淨值急升20個百分點

香港民意研究所今日（26日）公布政府民望數字，調查上星期以電話抽樣訪問1,001位市民，顯示市民對特區政府的滿意率為19%，不滿意率為61%，滿意率淨值為負四成二，較一個月前急升20個百分點，為2022年1月以來新高。市民對於政治、民生及經濟狀況的評價，最新的滿意率為22%、20%、14%，滿意率淨值介乎負三成至負五成。

評論嘉賓、前葵青區議會副主席張文龍相信，民望反彈與政府派發一萬元消費券有關，他認為政府在三月接受市民申請，並迅速發放消費券以緩市民之急，同時暫緩全民檢測使市民放下心頭大石。加上近期首階段放寬社交距離措施，令政府民望似有好轉，不過他認為是技術性調整，民望依然會維持低位，並非「市民對政府觀感好咗」。

上月初，多個建制陣營媒體接連引用一份遭捏造的香港民研「問卷」，指民研以具傾向性的問題灌輸「反俄」概念，「從而煽動反華及支持『港獨』的情緒，以配合外部勢力打擊俄羅斯」。該「問卷」共列七條選擇題，包括問受訪者願意用甚麼「實際行動」支援烏克蘭，選項包括籌集資金、提供軍事裝備、前往烏克蘭參與國際志願軍等。報道又指，有團體到警察總部請願，促請警方嚴肅跟進並嚴正執法。

香港民研其後臨時取消該發布會，批評這些傳媒完全是「抹黑」，有關報道所引用的問卷全屬捏造。鍾劍華當時形容報道是「居心叵測」，狠批相關傳媒欠缺基本邏輯，利用捏造問卷未經查證大做文章。