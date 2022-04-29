兩前機艙服務員認違防控規例 稱相信外出屬必要 官拒納認罪

國泰兩名前機艙服務員涉於去年從美國飛抵香港後，在醫學監察期間進行不必要活動，其中一人涉到又一城望月樓午膳，其後兩人均確診2019冠狀病毒病Omicron變異病毒株。他們今日（29日）承認違反防控規例，辯方指二人被要求除了進行必要活動外不可離家，但二人事發時真誠但錯誤地相信當時行為是必要活動。裁判官質疑說法構成抗辯理由，拒絕接納二人的認罪答辯，並當作為不認罪，排期8月15日進行審訊。



兩名男被告分別為黃昱龍（45歲）和劉諾宏（44歲），均報稱無業。他們分別被控1項和2項「作為一個須遵照醫學監察規的人而沒有遵照衛生主任所指明的條件」罪。

二人今午在庭上表示認罪，辯方求情稱兩被告被要求除了進行必要活動外，不可離家，但他們事發時真誠但錯誤地相信當時行為是必要活動。

兩名男被告黃昱龍（右）和劉諾宏（左） 。(資料圖片)

裁判官拒納認罪 排期8月審訊

裁判官質疑若辯方稱兩被告當時真誠認為離家探朋友、與家人吃飯等，屬於「必要活動」，這或構成抗辯理由，無法接納二人的認罪答辯，因此視佢二人不認罪，並要排期審訊。最終案件排期在6月29日進行審前覆核，而8月15會進行審訊，料需時2天。

控罪指，黃昱龍於2021年12月25日，沒有遵照衛生主任於同月24日的醫學監察通知書中所指明的條件，即根據政務司司長所指明豁免條件而進行自我隔離。

劉諾宏則涉於2021年12月25日和27日，沒有遵照衛生主任於同月25日的醫學監察通知書中所指明的條件，即根據政務司司長所指明豁免條件而進行自我隔離。

▼1.4袁國勇到又一城望月樓調查▼



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案件編號：ESCC288/2022