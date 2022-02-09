國泰兩前機艙服務員涉違防疫令提堂　准保釋至4月再訊

國泰兩名前機艙服務員涉於去年從美國飛抵香港後，在醫學監察期間進行不必要活動，其中一人涉到又一城望月樓午膳，其後兩人均確診2019冠狀病毒病Omicron變異病毒株。他們被控《預防及控制疾病規例》第599A章，案件今(9日)在東區裁判法院再訊。他們暫毋須答辯，辯方稱需時索閱文件，裁判官准案件押後至4月7日再訊，期間兩人准以5000元保釋。

兩名男被告分別為黃昱龍（45歲）和劉諾宏（44歲），均報稱無業。

兩名男被告分別為黃昱龍（右）和劉諾宏（左），兩人均報稱無業。(廖大雄攝)

他們分別被控1項和2項「作為一個須遵照醫學監察規的人而沒有遵照衛生主任所指明的條件」罪。控罪指，黃於2021年12月25日，沒有遵照衛生主任於同月24日的醫學監察通知書中所指明的條件，即根據政務司司長所指明豁免條件而進行自我隔離。

劉諾宏則涉於2021年12月25日和27日，沒有遵照衛生主任於同月25日的醫學監察通知書中所指明的條件，即根據政務司司長所指明豁免條件而進行自我隔離。

代表兩名被告的律師表示，由於需索取文件，和向兩名被告提供法律意見，要求押後案件。裁判官遂把案件押後至4月7日再訊，並批准兩名被告以5000元保釋，期間需交出旅遊證件，不可離港，亦不可聯絡控方證人。

案件編號：ESCC288/2022