人權新聞獎停辦　逾百記者及得主聯署　促香港外國記者會解釋

香港外國記者會（FCC）主席瑞凱德Keith Richburg於本月25日發表公告，指該會開會討論後，決定停止頒發人權新聞獎。他指「紅線」不明，不希望在無意中觸犯法律。消息指，被迫停運的《立場新聞》獲得多個大獎，其他得獎的報道，來自《眾新聞》、《明報》、台灣《鏡週刊》以及多間海外傳媒。

有原屬今屆及往屆得獎者發起聯署信，表示對FCC停止頒發人權新聞獎的決定深感悲痛，特別是FCC並無詳細解釋正面對的威脅及風險，令人懷疑是政治妥協，亦對冒生命及自由危險捍衛新聞專業的亞洲記者不尊重、不負責任。聯署者在信中提出四個問題，希望FCC詳細解釋、向公眾講真話。據了解，聯署發起人並未獲FCC任何回應。



香港外國記者會決定停止頒發人權新聞獎。（資料圖片 / 張浩維攝）

FCC主席瑞凱德於本月25日發表公告，指該會決定停止頒發人權新聞獎，有待作進一步檢視。他在公告中表示，由於過去兩年港記者一直在新「紅線」下工作，對於什麼是允許或不允許，存在很大的不確定性。他指因該會不希望在無意中觸犯法律，故決定暫停頒獎。

消息指，已被迫停運《立場新聞》在中文組別共獲九個獎項，另外同樣已停運的媒體《眾新聞》亦獲得五個獎項。其他得獎的包括《明報》、台灣《鏡週刊》，以及《華爾街日報》、華盛頓郵報、美國有線新聞網（CNN）、卡塔爾半島電視台等。作品議題包括香港國安法、新疆人權狀況，以及緬甸和阿富汗政變等。

得獎者網上發起聯署 促FCC詳細解釋

有據報為現屆的得獎者與歷屆得獎者在網上發起聯署，信中首先感謝FCC在國際特赦組織撤出香港、香港記者協會正面臨嚴重威脅這種艱難時刻仍努力舉辦人權新聞獎。但FCC決定停止頒發人權新聞獎，令聯署人深感悲痛，特別是 FCC並無詳細解釋他們面對的威脅和風險。

目前已有135人參與聯署，當中至少有14位歷屆得獎者及19位據報為現屆得獎者。聯署人在信中提出四大問題：

1）為什麼FCC接受作品參賽，但在完成評審過程後，才取消今年的頒獎？

2）多家媒體透露，該決定與《立場新聞》獲得多項獎項有關。為何將獎項授予現在已經不復存在的新聞媒體會構成風險，為何要向公眾保密原因？

3）FCC有多擔心今年的頒獎會違法？FCC覺得可能違反哪些法例，有否因該些獎項受到當局任何壓力？

4）FCC曾否就今年的獎項諮詢任何法律意見？

人權新聞獎自1996年起開始頒發，2022年突然煞停。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

聯署信亦寫道，25年以來，人權新聞獎不僅表彰香港新聞業的卓越表現，亦表彰在人權受到嚴重威脅的大亞洲地區仍努力向世界報導的記者。今次FCC停止頒獎，且不作詳細解釋，令人懷疑是在新聞自由受壓下的政治妥協，亦對冒生命及自由危險捍衛新聞專業的亞洲記者不尊重、不負責任。

該信最後指，FCC的核心使命是捍衛香港和整個地區的新聞自由，惟FCC對公眾隱瞞事實的舉動，造成了不必要的恐懼，敦促FCC向公眾講真話，並形容這是在「新常態」時代下，記者有義務做的事。

據了解，聯署發起人並未收到FCC任何回應。

香港外國記者會前副主席馬凱，2018年被港府拒絕延續工作簽證。（資料圖片 / 林若勤攝）

前副主席馬凱：FCC別無選擇

FCC發公告不久後，多名FCC委員即在其Twitter轉發有關公告，並表示已辭去FCC職務，包括美國《華盛頓郵報》東南亞及香港分社社長Shibani Mahtani、美國《大西洋》、《華盛頓郵報》等特約作家Timothy McLaughlin、及FCC新聞自由委員會Jennifer Creery 紀寳瑩等。

而FCC前副主席、《金融時報》編輯馬凱Victor Mallet在其Twitter表示，FCC亦承認相關決定糟糕，但若然FCC不想危及任何人，在國安法下似乎別無選擇。