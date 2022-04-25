外國記者會停辦人權新聞獎　主席：紅線未明憂觸法網　有委員辭職

香港外國記者會（FCC）主席Keith Richburg今日（25日）傍晚發表公告，指該會上周六（23日）開會討論後，決定暫停（suspend）舉辦人權新聞獎，有待作進一步檢視。他表示，由於過去兩年港記者一直在新「紅線」下工作，對於什麼是允許或不允許，存在很大的不確定性。他指因該會不希望在無意中觸犯法律，故決定暫停頒獎。

有關公告公布後，即有委員在其Twitter表示已辭去FCC職務，包括美國《華盛頓郵報》東南亞及香港分社社長Shibani Mahtani及美國《大西洋》、《華盛頓郵報》等特約作家Timothy McLaughlin。



外國記者會主席發文指將停辦人權新聞獎。（資料圖片）

「紅線」不確定性大 憂觸法網

有關頒獎典禮原預定5月初舉行，Keith Richburg在文中表示，明白在頒獎前數星期才決定停辦，所有花時間參與人士、評委及為該項目投入過時間及精力的人都會感到失望，但大會經過上周六開會商討後，基於對香港新聞「紅線」的不確定性，不希望誤觸法網，決定停辦。

主席：屬困難決定 對參與者表歉意

Keith Richburg表示，有關決定並不反映FCC委員對任何參賽作品內容或評委工作的看法，而FCC將繼續在港推廣新聞自由，但同時亦意識隨近日事態發展，FCC或需要改變現有做法。他強調，今次是非常困難的決定，亦曾探索過不同選擇，惟未能找到可行方案，又指以往一般會在5月3日世界新聞自由日前宣布人權新聞獎的得獎者，對事件發展感到尤其痛苦，並再次對參與者、評委及工作人員表達謝意及歉意。

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兩名委員Twitter轉發 稱已辭去職務

有關文章發表不久後，多名FCC委員即在其Twitter轉發有關公告，並表示已辭去FCC職務，其中美國《華盛頓郵報》東南亞及香港分社社長Shibani Mahtani稱，已於昨日（24日）辭去在FCC已出任三年的職務，並稱自己作為該獎曾經的得獎者及評委，對決定深表遺憾。

Yesterday I resigned from the FCC's press freedom committee after three years on the committee, two of them as a board member. As a former winner and judge of the HRPA, I feel nothing but the deepest regret and do not stand by this decisionhttps://t.co/fAvwzSDJv3 — Shibani Mahtani (@ShibaniMahtani) April 25, 2022

美國《大西洋》、《華盛頓郵報》等特約作家Timothy McLaughlin亦在Twitter稱已辭去FCC職務，並稱作為曾經的得獎者，對獎項以該種方式取消，感到憤怒又傷心。

Yesterday, I resigned from the @fcchk press freedom committee. As a former winner of a Human Rights Press Award it is both angering and sad to see the awards cancelled in such a manner. (Spare me the "suspension" talk, please.) https://t.co/8ccEdUhaJ2 — Timothy McLaughlin (@TMclaughlin3) April 25, 2022

根據資料，《人權新聞獎》是由香港外國記者會、國際特赦組織香港分會及香港記者協會合辦，以表彰亞洲區的卓越人權新聞報道，去年為第25屆頒獎。

記協：不知情未在會員大會討論 對獎項取消感失望及可惜

香港記者協會主席陳朗昇回覆《香港01》查詢指，記協對有關工作、組織完全不知情，早前會員大會上亦未有相關討論，對FCC有該決定感可惜。他稱，FCC基本已完成今年的獎項安排，對臨門取消感失望但可理解，並稱若FCC面對很大的困難，可及早揚聲，記協會盡量幫忙。他認為，《人權新聞獎》是對用心做報道的記者一個肯定，在人權議題上亦較有認證，故對獎項取消感十分可惜。