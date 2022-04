日本外國記者會頒發年度新聞獎予「香港記者」　讚揚冒險報道真相

「日本外國特派員協會」(FCCJ,又譯「日本外國記者會」)今日(26日)公布一年一度的新聞自由大獎(FCCJ Freedom of the Press Awards)中,將亞洲獎頒發予全體香港新聞工作者。

主辦機構提到,《港區國安法》實施後,《蘋果日報》及《立場新聞》相繼停運,多名新聞工作者被扣留至今,香港外國記者會亦因「紅線」的不確定性而停辦人權新聞獎,反映香港新聞自由受到影響,但香港新聞工作者仍然緊守崗位報道真相。



「新聞自由亞洲大獎」表揚堅守崗位呈現真相

FCCJ的「新聞自由亞洲大獎」(FCCJ Freedom of the Press Asia Awards),是頒發給區內任何個人或機構,表揚他們在新聞審查和資訊控制下仍然堅守崗位,把真相呈現在大眾眼前。本年度獎項,頒發給全體香港記者。

日本外國記者會副主席、新聞自由委員會聯席主席Ilgin Yorulmaz,宣布得獎者時形容,香港新聞自由曾經很高,不過《港區國安法》實施後,香港新聞自由受到影響,她提到,《港區國安法》實施後,《蘋果日報》及《立場新聞》相繼停運。壹傳媒創辦人黎智英、多名前《蘋果日報》及《立場新聞》高層被捕,不獲保釋被扣留至今,資深傳媒人、中大新聞與傳播學院專業顧問區家麟亦被捕。

Yorulmaz又提到,香港外國記者會(FCCHK)昨日基於對香港新聞「紅線」的不確定性,不希望誤觸法網,決定停辦人權新聞獎。她認為即使面對以上情況,全體香港新聞工作者仍然緊守崗位,形容他們冒着生命危險來報道真相(risking their lives to report the truth)。

日本外國記者會(FCCJ),將新聞自由亞洲大獎 ,頒發予「香港記者」。(FCCJ)

陳朗昇代表領獎 引諾貝爾和平獎得主感言

香港記者協會主席陳朗昇以視像代表香港記者接受獎項。他謙稱最沒有資格代表任何善良、熱情、頑強及誠實的香港記者,認為雖然大環境轉變,但香港新聞工作者仍堅守崗位,盡力為社會報道真相。

陳朗昇又引用2021年諾貝爾和平獎得主、菲律賓獨媒Rappler創辦人Maria Ressa的得獎感言:「沒有事實,就沒有真相。沒有真相,就沒有信任。沒有信任,我們就沒有共同的現實,沒有民主。連處理我們這個時代的存在問題:氣候、冠狀病毒,處理我們這個時代的存在問題一切都變得不可能。現在,是為真理而戰。」(Without facts, you can't have truth. Without truth, you can't have trust. Without trust, we have no shared reality, no democracy, and it becomes impossible to deal with the existential problems of our times: climate, coronavirus, now, the battle for truth.)

陳朗昇說,相信大家對過去幾年香港發生的事都有所聽聞,包括香港外國記者會決定停辦人權新聞獎。他說,面對更困難的環境,香港新聞工作者或要犧牲更多,才能得到更多成就,但相信香港記者仍會盡力堅持下去。

日本外國記者會(FCCJ)將新聞自由亞洲大獎,頒發予「香港記者」。香港協會主席陳朗昇,以視像方式代表領獎。(FCCJ)

對於《蘋果日報》和《立場新聞》停運,港府多次表示,是嚴格依照法律和根據證據而採取,港府發言人曾指,言論和新聞自由並非絕對,根據《公民權利和政治權利國際公約》,該等自由是可以為保障國家安全等原因而受到限制,重申沒有人可以凌駕法律。