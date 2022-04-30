疫苗通行證｜第二階段今實施　堂食、入健身室、超市要打齊兩針

疫苗通行證第二階段今日（30日）起實施，18歲或以上及接種第一劑新冠疫苗後，已超過6個月的12至17歲人士，要在食肆堂食，及進入指定處所，需打齊兩針；如12至17歲人士接種第一劑疫苗後未滿6個月，則疫苗通行證仍然有效。

食物環境衞生署表示，在五一長假期會加強巡查，並與警方採取聯合行動，對違反防疫規例的餐飲處所負責人、員工及顧客採取執法行動。



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疫苗通行證第三階段亦會由原本6月30日，提前於5月31日起實施，屆時已打第兩針滿6個月的市民，須接種第三劑疫苗通行證才繼續有效。

疫苗通行證接種要求

2019冠狀病毒病專題網站

政府亦提醒餐飲處所負責人必須使用「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式，掃描每位顧客的疫苗接種紀錄、「醫學豁免證明書」或康復紀錄二維碼。另外，由明日起，所有「醫學豁免證明書」必須是醫生經醫健通或醫管局電腦系統以電子方式簽發，未印有加密二維碼的「醫學豁免證明書」將不獲接納。

疫苗通行證第三階段提前於5月31日起實施

疫苗通行證第三階段亦會由原本6月30日，提前於5月31日起實施，屆時已打第兩針滿6個月的市民，須接種第三劑疫苗通行證才可滿足要求。

▼疫苗通行證接種要求▼



另外，作為過渡措施，政府容許康復者在6月30日前，仍可出示相關康復或感染證明以作疫苗通行證之用。限期過後則必須使用「康復紀錄二維碼」，或已包含其康復身分的疫苗接種紀錄二維碼。

▼疫苗通行證一覽▼

