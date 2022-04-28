疫情拖累　失業人士求助物資支援急增　團體推智能食物捐助計劃

第五波疫情以來，不少人「手停口停」需要物資援助的人增加。百佳超級市場與慈善團體「惜食堂」合作於6月中推出首個智能食物捐贈項目—「智賞捐」智能食物捐贈機，推廣惜食文化，同時為有需要人士提供食物援助。



捐贈機只接受包裝完好乾貨

「智賞捐」智能食物捐贈機配備輕觸式互動屏幕，顧客可用「易賞錢」或「智惜食」手機應用程式掃描二維碼啟動程序，非會員則可使用八達通。捐贈機只接受包裝完好無損、 未經開封並清楚標明有效日期的乾貨，冷凍食品或液體狀及使用玻璃容器的物資則不受理。

惜食堂創辦人董愛麗表示，惜食堂會利用捐贈的剩食製作飯餐或食物包，免費派發給有食物援助需要的人。她指出受疫情影響，近日收到基層家庭或失業人士的求助劇增，「以前7成做長者，𠵱家就一半一半（一半長者，一半基層或失業家庭），呢兩年多咗好多呢類家庭申請。」

惜食堂自2020年9月開始的「自在食」速凍餐自助提取機計劃，惜食堂伙伴及資源發展部主管王敏儀表示，今年1月有3,000個會員申請，惟第五波疫情爆發開始，2月收到逾萬個輪候申請，超出3倍。董愛麗補充，部分百佳門市亦有擺放凍餐自助提取機，為受疫情影響無法溫飽的人提供援助。

她續指，會視乎「智賞捐」智能食物捐贈機的乾貨類型作合適的物資分配。例如「糖可以比一啲基層小朋友」，而大米則會用來製作飯餐，分發給合作機構、學校飯堂和「自在食」自助機等。至於具體受惠人數，她表示未能估計，要看計劃首階段的反應，現時惜食堂平均每天製作15,000個飯盒予大概3,000個家庭。

她呼籲市民捐贈家裏剩餘的食物，不用特別捐贈出可製作飯餐的物資，但也歡迎市民在超市購物後作捐贈。

百佳董事總經理任良安先生表示，6月中旬起會於百佳18區內50間指定分店擺放「智賞捐」智能食物捐贈機，目標半年內可回收15萬公斤食物，若反應理想，會再增加數目。

為鼓勵市民捐贈剩食，推廣惜食文化，任指出，顧客透過「智賞捐」每捐贈1公斤乾貨食物，即可獲贈50分易賞錢積分（相當於1元現金）存入易賞錢戶口或捐贈予惜食堂。