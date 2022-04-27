疫情｜1至4月初　消防處日均接2000宗救護召喚　曾有過千員工染疫

本港受第五波疫情影響，救護服務曾一度陷入崩潰。保安局今日（27日）回應立法會議員黎棟國書面質詢時指，自1月至4月，消防處平均每日接獲2,000多宗救護召喚服務。3月初疫情高峰期時，單日曾出現高達2,700宗緊急召喚，期間共有過千名救護人員染疫。隨着近日疫情受控，近日緊急救護召喚服務的情況漸恢復，九成個案都能維持在12分鐘到場目標，



本港年初受第五波疫情影響，救護服務需求大增，一度出現等候時間長達30小時的情況。保安局局長鄧炳強今日（27日）回應立法會議員黎棟國書面質詢時表示，自今年1月至4月6日，消防處平均每日接獲約2,007宗救護召喚，其中3月10日接獲最多，單日數目高達2,773宗，當中2,770宗為緊急召喚。

在1月1日至4月6日期間，消防處共接獲182,176宗緊急召喚，76.25%的個案能在12分鐘目標召達時間內到場；期間曾有1,016名救護人員染疫，及1,140名救護人員被列為密切接觸者，缺勤平均日數分別為10.29日及9.54日。

鄧炳強指，第五波疫情造成大量緊急救護服務召喚，消防處曾聘請退休救護人員、租用載客車及旅遊巴士組成專責車隊應對需求。他表示，未來會繼續密切留意緊急救護服務的需求，有需要時將透過現有資源靈活調配，及申請額外增添人手。

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