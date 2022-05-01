改裝作隔離設施　機電署曾檢視200多處地點並進行加裝工程

本港年初爆發第五波疫情，隔離設施需求急增。發展局局長黃偉綸今日（1日）發表網誌，稱自爆發第五波疫情後，機電署已檢視200多個地點的通風系統及機電設備，並為部份場地加裝備，使它們成為合適的隔離設施。



黃偉綸又指，政府集結了民間力量，透過各方通力合作，令香港做到「房等人」、「針等人」、「床等人」的情況。



圖示在體育館設立的長者暫託中心。（發展局圖片）

黃偉綸指，機電署會為部分場地例如體育館加裝或改裝有關設備，使它們成為合適的隔離設施，同時會為場地提供24小時機電緊急維修服務，以支援場地無間斷運作。

為社區隔離設施排氣位置加添消毒設備

此外，政府亦設立長者暫託中心作為社區隔離設施。機電署工程師（市政工程／九龍）鍾劍泉表示，他們會為場地進行加裝或改裝工程，包括加裝供電設備，調整中央空調系統等。他們會在空調系統的排氣位置加入消毒設備，而場內的相對空氣壓力，須達到輕微負壓或平壓狀態，以確保符合衞生防護中心的指引。

圖示加裝的供電設備。（發展局圖片）

3天完成改裝石峽尾長者暫託中心通風設備

而本身是是體育館的石峽尾長者暫託中心，設有約180個床位，主要照顧初步確診和輕症長者。九龍樂善堂總幹事劉愛詩表示，機電署用了3天便完成改裝通風設備，而他們於3天內組成60人的護理專隊，照顧大部分來自安老院舍，或與家人同住的雙老或獨居長者。