確診大廈｜87幢新上榜　包括三洋房　港島海逸君綽酒店中招

衞生防護中心公布昨日（30日）新增的確診大廈，單日共有2,505大廈上榜，較昨日的2,603幢少，其中有87幢新上榜，以觀塘區稱冠，共有13幢新大廈列入名單，其次則為東區，共10幢大廈上榜。此外，亦有3幢洋房首次上榜，包括有赤柱海天徑洋房。



在新上榜的87幢大廈中，以觀塘區最佔多數，分別有13幢大廈，當中包括順利紀律部隊宿舍2座，以及同屬紀律部隊宿舍的高翔苑高鳳閣，而早前順利紀律部隊宿舍3座已有人中招。此外，滙景花園亦再增兩幢上榜，分別是14座及1座，而早前其17、9及12座亦曾有人染疫。

而東區則排行第二，其有10幢大廈新上榜，包括逸樺園2座、康翠臺1座、峻峰花園 A 座、北角台等。

▼4月30日 確診大廈全名單▼



+ 74

三洋房榜上有名

此外，在上述87幢大廈內，其中有三幢屬於洋房，當中有位處南區的海天徑洋房、北區的雍翠苑洋房，以及元朗維園山莊洋房。

而何文田太子閣2期、雅利德樺臺亦有人中招，位處大潭的紅山半島7座亦上榜。

港島海逸君綽酒店上榜

此外，港島海逸君綽酒店現身在確診大廈名單中，最後報告日期為4月29日。翻查資料，早前九龍海逸君綽酒店亦同樣上榜。

▼4月30日 多個工會在勞動節前夕到政府總部請願▼

