消費券｜搶客亂戰　姜濤PayMe鬥姚焯菲BoC Pay　硬撬八達通用家？

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請】政府今日（1日）宣布，下期5000元消費券將新增兩間營辦商派發，分別為滙豐銀行的PayMe及中銀香港的BoC Pay。兩者性質相近，同為傳統銀行開發的電子錢包，亦邀請來自不同電視台的代言人，Mirror成員姜濤及《星夢傳奇》的姚焯菲。



有資訊科技專家表示，原來四間營辦商去年已積極搶佔市佔率，「贏在起跑線」，認為PayMe及BoC Pay須花費一段時間才可追上，事實上PayMe僅覆蓋34,000家商戶，已遠低於另外幾間營辦商，惟傳統銀行擁信用卡的零售網絡，資源充足，相信必有一番惡鬥。專家建議營辦商可加碼推出優惠，例如運用明星效應，可考慮演唱會門票抽獎。



▼滙豐銀行PayMe找姜濤拍廣告推廣▼



+ 4

PayMe、BoC Pay邀新星擔任代言人

早於今年初，坊間已有傳言滙豐銀行的PayMe及中銀香港BoC Pay，將加入電子消費券的戰事。其實兩家營辦商近月的動作頻繁，PayMe便邀請Mirror成員姜濤成為代言人，並與不少連鎖集團包括麥當勞合作推折扣優惠；至於BoC Pay亦邀請新星姚焯菲拍攝賀年廣告，推廣「Phone利是」服務。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，現有四間營辦商並非持銀行牌照，認為PayMe及BoC Pay具有獨特優勢，傳統銀行因有信用卡機，可於原有的零售點增加滲透率，就如Tap & Go利用Mastercard的網絡，讓客戶以消費券付款。

雖然兩間傳統銀行「來勢洶洶」，但他估計八達通的地位穩固，因八達通的電子支付市佔率最高，市面有逾3,000萬張八達通卡流通，部份市民或嫌麻煩申請轉會手續，亦有可能待優惠推出後再作決定。

▼中銀香港BoC Pay找姚焯菲拍廣告推廣▼



+ 2

方保僑︰營辦商可考慮演唱會門票抽獎吸客

去年有七成市民登記選用八達通，另有兩成為AlipayHK，至於WeChat Pay HK及Tap & Go則各佔約5%。八達通去年亦找來Mirror成員陳卓賢代言，並向登記用戶派發儲值額，積極挽回用戶。今年面對新的挑戰，方保僑認為八達通「折半當贏」，估計仍保有贏家地位︰「有四百幾萬人登記八達通，當有一百萬人流失，都仲有三百萬。除非另外幾間有驚天動地嘅promotion。」

Mirror演唱會將於7月25日舉行，昨日亦是姜濤的生日，其粉絲逼爆銅鑼灣慶祝，香港彷似重返上世紀九十年代的追星年代。方保僑相信，新加入兩家營辦商後，「大混戰」情況更為激烈，建議可加碼推出優惠，例如運用明星效應，考慮演唱會門票抽獎。

PayMe商戶覆蓋量遠低另外五間營辦商

惟現有四間營辦商「贏在起跑線」，去年消費券派發時已累積經驗，新加入的競爭者今年才準備及測試系統，留待它們接洽商戶及推廣優惠的時間亦不多，因此零售層面或不夠廣泛。事實上，PayMe推出三年才擴展至34,000家網上及實體商戶，相比另外數間營辦商的數量低，惟他認為，市民較少在網上使用消費券，PayMe在網店的高滲透率，或為其中的突破口。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，建議營辦商可運用明星效應，考慮推出演唱會門票抽獎。（資料圖片／夏家朗攝）

用八達通消費券搭車享交通津貼

其實六間營辦商各具特色，市民可根據消費模式或最新優惠，以考慮是否轉會。例如本地薑八達通的特色為儲值卡，無須使用手機操作，簡單方便適合長者選用，更容許退卡套現。若市民以消費券拍卡乘車，可同時享有公共交通費用補貼計劃的補貼。

至於AlipayHK為阿里巴巴及長和合資成立；WeChat Pay則為騰訊集團創立，兩者均財雄勢大，相信與去年一樣會以銀彈攻勢積極搶客。與此同時，由於與內地關係密切，設有跨境支付功能，例如淘寶便接受AlipayHK付款，惟不接受消費券。

BoC Pay可跨境支付 內地覆蓋商戶達2900萬個

中銀香港的BoC Pay亦擁有上述優勢，用戶可跨境支付。根據去年資料，中國銀行於內地擁有強大的網絡，全中國共覆蓋2,900萬個商戶，僅大灣區已覆蓋當中230萬個，香港亦有逾50,000個。此外，BoC Pay內置雲閃付功能亦可乘搭交通工具，現時已登陸巴士及港鐵，惟不能享用公共交通費用補貼計劃。

至於PayMe早於2017年推出，其獨特之處在於非滙豐用戶亦可使用，可透過信用卡增值賺取信用卡積分，滙豐客戶亦可連結儲蓄戶口增值，當時吸引不少年輕人選用，直至今年已有270萬個人用戶。惟Tap & Go曾表示，領取消費券的用戶佔七成的年齡介乎18至35歲，因此可推斷兩者的用戶群組有重疊。

▼2021年電子消費券發放四大電子程式▼

