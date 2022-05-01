消費券｜PayMe用戶逾270萬　3.4萬商戶使用　BoC Pay將推優惠吸客

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請】政府早前派發第一期5,000元電子消費券，雖未透露第二期的派發日子，不過今日（1日）公布第二期安排，在原有的四個支付平台，再新增滙豐銀行的PayMe及中銀香港的BoC Pay，並容許合資格市民「轉會」。



滙豐表示，PayMe用戶超過270萬，商用版亦遍布全港逾34,000家網上及實體商戶，包括售賣日用品的大型店鋪。中銀則表示，為配合計劃，將推出一系列回贈及消費優惠，而且其服務覆蓋公共交通，包括九巴、新巴、城巴等。



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政府今日表示，正積極籌備電子消費券的第二階段，新加入的營辦商為BoC Pay及PayMe。政府正與新加入者商討各項細節安排，包括系統設計、詳細流程等，以盡快公布第二階段詳情，目標在今年中接受登記。政府指，物色營辦商時考慮了不同因素，包括其相關經驗、普及性、技術等。

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滙豐：將加快用戶註冊流程

滙豐表示，非常榮幸獲甄選，PayMe用戶超過270萬，商用版亦遍布全港逾34,000家網上及實體商戶，包括售賣日用品的大型店鋪，以及中小型商店，其中2021年個人對商戶交易量按年增長150%。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，將加快用戶註冊流程，方便大眾透過PayMe 使用消費券，並將推出更多措施，幫助深受疫情影響的中小企業把握消費券商機。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示也說，一直致力於銀行服務創新，PayMe 自推出以來，迅速成為本港最受歡迎的電子錢包之一，正正凸顯滙豐近年積極增強和革新流動理財。

中銀香港：第二階段開展登記前升級賬戶功能

中銀香港副總裁龔楊恩慈亦稱，非常高興可參與計劃，將會推出不同推廣及優惠，鼓勵用家利用消費券，於受疫情影響的行業或商戶消費。她又指，BoC Pay電子支付工具及BoC Bill綜合收款服務，均受到消費者及商戶歡迎，截至2021年底，BoC Pay的客戶數目及總交易額均按年増長超過30%，而BoC Bill商戶數目亦錄得近20%增幅。

中銀香港表示，會在計劃第二階段開展登記前，升級賬戶功能，以便市民透過BoC Pay領取消費券。至於商戶方面，中銀稱會協助中小企商戶安裝BoC Bill綜合收款服務，並在計劃期間提供豁免BoC Bill綜合收款服務年費、開戶費及商戶主掃手續費等多項優惠，安排服務大使為商戶講解BoC Bill收款方法。另外，除了大中小型商戶，BoC Pay亦可覆蓋公共交通，包括九巴、新巴、城巴等。

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