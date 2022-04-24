消費券｜OK便利店再送優惠　以八達通續領消費券可獲10元現金券

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】新一期電子消費券於4月7日派發，以八達通卡領取的市民，受制於儲值上限最多僅取得3,000元，餘下的1,000元須多次拍卡領取。



OK便利店繼去年派20元現金券後，再度公布，在推廣期內以八達通領取任何金額的消費券，可獲得OK便利店10元現金券、聖安娜餅屋現金券5元、Zoff Hong Kong眼鏡現金券100元。



按早前公布，由於八達通卡的儲值限額為3,000元，故使用八達通領取消費券的市民，首輪4,000元消費券中的1,000元餘額，要隨着消費後八達通卡內的儲值額下降，再拍卡領取。其後市民只須在5月至10月期間，「合資格消費」滿4,000元，便可在下一個月的16日，獲發尾期1,000元消費券，(即最快可在6月16日收到尾期)，最遲須在10月底前符合條件，即11月16日收到尾期1,000元的消費券。

可同時可獲聖安娜、Zoff Hong Kong現金券

OK便利店公布，由4月23日至29日，以八達通成功領取任何金額的消費券，將獲得共三個獎賞，包括OK便利店現金券10元、聖安娜餅屋現金券5元、Zoff Hong Kong眼鏡現金券100元。每張八達通只可領取一次。

本次優惠適用於便利店的會員與非會員。若市民為「OK齊齊印」會員，以八達通成功領取消費券後，兩張5元OK現金券，各一張的聖安娜餅屋及眼鏡現金券，將自動儲入帳戶。至於非會員則以收據的形式發放。

現金券有效期至5月20日

須注意，OK便利店及聖安娜餅屋，分別須消費滿20元及25元才可使用；Zoff Hong Kong僅適用於498元或以上的鏡架產品。以上現金券有效期至5月20日。

OK便利店早於去年推出消費券現金獎賞，當時以八達通成功領取消費券，可獲贈20元OK現金券。