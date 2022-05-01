指定診所需求下跌　醫管局預告將恢復普通科門診：詳情稍後公布

醫管局早前啓動合共23間指定診所，接收新冠肺炎輕症患者。隨著第五波疫情回落，被問到會否將指定診所轉回做普通科門診，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（1日）於記者會表示，隨著疫情回落，指定診所需求下跌，當局會檢視人手及運作安排，包括恢復普通科門診的服務及診症名額，詳情稍後公布；另不少公院病床已重新接收非新冠病人，部分非緊急服務亦已相繼回復。



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劉家獻表示，指定診所發揮了非常大的作用，截至4月27日下午5時，本港23間指定診所共為12.08萬人診症，當中7000人經關愛專線預約。他說，明白病人對普通科門診有需求，因應疫情已緩和，當局會檢視人手及運作安排，包括恢復普通科門診的服務及診症名額，詳情稍後公布。

醫管局︰首先恢復黃昏、星期六及日診所服務

被問到指定診所未來方向，及公立醫院回復非緊急服務路線圖，劉家獻指，醫管局23間指定診所，每日為新冠患者提供4000個診症名額，隨著疫情回落，需求下跌，早前暫停的服務將陸續恢復，首先會恢復黃昏、星期六及日的診所服務，並把指定診所漸漸變回普通科門診。他強調，因難以評估疫情發展，回復服務安排會有時序，如有更新均會公布。

公立醫院方面，他則表示，自疫情回穩後，入院的新冠患者減少，不少病床已重新接收非新冠病人，例如中風、心臟病等；非緊急服務亦已回復，包括照胃鏡等。他表示，每個病人入院前均須進行檢測，如快速測試等，免其他院內病人受感染，希望市民合作。

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