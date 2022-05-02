通關｜52名非港人5.1機場入境　按年升九倍　抵港航班月內微增長

港府於昨日（1日）五一勞動節假期調整入境防控措施，包括取消非香港居民入境限制，《香港01》翻查入境事務處數字發現，昨經機場入境的非香港居民（不計內地訪客）共有52人，相較去年五一的5名訪客，按年增加九倍。



▼5月1日 非香港居民准入境▼

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去年五一經機場入境人數僅386 今年急增近4倍

放寬部份入境限制首日，昨全日有21班航班抵港，大部份入境旅客均是港人。根據入境處數字，昨經機場入境人數有1,906人，分別為1,845名香港居民、9名內地訪客及52名其他訪客。整體而言，經機場入境人數較去年同日386人增近四倍，而去年五一有一名內地訪客及5名其他訪客抵港，單計非港人訪客，則有九倍增幅。

抵港航班數目緩慢增加 至5月中旬每日平均28班

隨着相關入境措施放寬，外界料抵港航班班次將會顯著上升，但據資料顯示，明日（3日）原定有約60班航機抵港，惟約40班今顯示已取消，料最終只有21班抵港，直至本月中，抵港航班數目平均約28班，數量只略有向上，相信外來訪客未必會極速增長。

▼5月1日 東北季候風南下氣溫驟降▼



航班熔斷機制五一起亦放寬

香港自前年三月底禁止非港人從海外來港，取消相關規定後，非港人入境安排與港人看齊，同需完成疫苗接種、起飛前接受核酸檢測取得陰性結果，以及在檢疫酒店隔離7日。航班熔斷機制亦於昨日放寬，由同機三名或以上乘客抵港檢測確診須禁飛七天，放寬至五名或全機總數5%乘客確診須禁飛五天。