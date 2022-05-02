消費券｜PayMe、BoC Pay點樣用？專家料以電子現金券形式扣數支付

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請】政府昨日（1日）宣布，新增兩間營辦商派發下期5,000元消費券，分別為滙豐銀行的PayMe及中銀香港的BoC Pay，惟轉會須完成新的登記手續，有市民或嫌麻煩保留原有的平台。下文將分析兩家營辦商將如何派發消費券，及未來覆蓋的商戶數量等因素，讓讀者考慮是否需要「轉會」。



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PayMe及BoC Pay套現漏洞機會微

財政司司長陳茂波早前曾宣布，預料下期5,000元電子消費券於暑假派發，並增加營辦商讓合資格市民「轉會」。政府昨日宣布將加入PayMe及BoC Pay，稱考慮了一籃子因素，如相關經驗、電子錢包的普及性、技術能力、籌備所需時間等，並徵詢了香港金融管理局的意見，才選出該兩家營辦商。

惟屆時新加入的營辦商，將如何派發消費券？香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，雖然兩者同為傳統銀行推出的電子錢包，但估計派發的形式，與八達通外的三家營辦商相近，並無套現的可能性，即意味消費券不能轉出至其他帳戶，亦無法跨境支付。

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有市場人士估計，PayMe及BoC Pay有可能以電子現金券的形式，即AlipayHK或WeChat Pay，或以獨立的消費券電子錢包，即Tap & Go。方保僑簡單形容指︰「就好似App入面啲咖啡券，即場扣，扣到就扣到，扣唔到即係唔符合。」

雖然社交平台湧現大量實體店聲稱可套現的帖文，價格約為九折至九五折不等，但以該方式套現的市民或商戶，涉及造假、詐騙等觸犯法例的行為，政府若發現後將轉交執法機構跟進，涉事帳戶亦被營辦商凍結或取消。惟部份八達通卡由於不記名，儲值上限僅得3,000元，因此市民在領取最後一期消費券後，可退卡套現，成為八達通其中一個獨有優勢。

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PayMe及BoC Pay或結合信用卡網絡增商戶覆蓋率

至於使用形式方面，除了掃瞄二維碼外，由於滙豐銀行及中銀香港等傳統銀行，擁有信用卡的零售商網絡，方保僑認為有可能與Tap & Go相近，例如透過利用Mastercard等信用卡網絡，讓用戶使用消費券。目前不少商戶均裝有聚合式收款機，若與信用卡網絡連結，相信覆蓋的商戶數量大增。

翻查資料，Tap & Go現時覆蓋的商戶量逾10萬個，僅次於全港最普及的八達通，可推斷PayMe及BoC Pay若把握優勢，覆蓋度除了超越結合Mastercard及銀聯卡的Tap & Go，甚至勝過八達通。