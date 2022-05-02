消費券｜第二期暑假派發　不能用於外遊　學者料提振經濟作用有限

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請】電子消費券首輪5,000元已於4月7日派發，第二輪的5,000元將於暑假時派出。若屆時外遊解禁，即回港毋須檢疫，市民要留意消費券不能用於出外旅行，但可用於本地遊。



有學者分析指，消費券對提振經濟作用有限，直言「買完一輪就無以為繼」，強調經濟好轉與否在於政府對疫情的處理態度，「如果一手派錢，但另一邊又出重招，就如自挖墳墓」。



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中大李兆波：消費券難令經濟回到第五波前

政府公布指，加入多兩家營辦商協助推行第二階段消費券計劃，並會盡快公布第二階段詳情，目標是在今年中開始接受登記，料第二階段的消費券最快於暑假期間發放。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指，第五波疫情前經濟曾有改善，如想靠消費券令經濟狀況回到當時的話，「不要抱太大期望。」

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經濟好轉與否視乎政府應對疫情取態

李兆波解釋，第二輪消費券總數派出約300億元，但都只是短期作用，市民買完一輪後就無以為繼，下一次就要再等傳統消費旺季，例如聖誕節。他又指，經濟要視乎政府取態，「你一手派錢，但另一邊又出重招Knock Down（封城），就如自挖墳墓」，例如討論已久的全民檢測，「你點做對經濟影響都有唔同，大規模到好似上海個套咁，打擊可以好大、好嚴重。」

李兆波指消費券對經濟只是短期作用。（資料圖片）

對於消費券加入新營辦商，他則指，市民轉平台或會影響領取速度，因計劃設計時為了盡快派發，故不希望市民填寫任何資料，惟加入新平台，若果出錯就「肉酸」，故因此需要做嚴謹測試，從而對領取速度產生影響亦是無可厚非。

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電子消費券目的為振興本地消費

另外，不少市民引頸以待通關旅行，網上亦有不少以消費券去旅行的疑問與討論，惟財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲曾稱，電子消費券目的為振興本地消費，旅遊雖屬於消費券的適用範疇，但僅限於「本地遊」旅行團。

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