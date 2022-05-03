建制派路邊索帶掛國旗　熱狗店長與女友稱怕阻視線剪掉　認刑毀罪

齊柏林熱狗分店店長與其女友，涉嫌於去年在石硤尾將建制派人士用以懸掛國旗的23條索帶剪斷，導致12支五星旗倒在地上。他們今（3日）在西九龍法院各承認一項刑事損壞罪。辯方求情指，兩人犯案是因為認為掛在馬路邊的國旗會影響其駕車，及擔心會阻礙客人望向熱狗店的視線，繼而影響客流。惟裁判官認為，阻擋駕駛者視線的說法有機會構成合理辯解，不能接受為求情理由，終將案件押後至5月17日，以待索取社會服務令報告，兩名被告獲准保釋候判。



被告趙漢祥（商人，30歲）及黃淑欣（護理學系高級文憑畢業生，26歲），被控於2021年4月1日，在深水埗偉倫街與南昌街交界處無合法辯解而損壞屬於民主建港協進聯盟的二十三條索帶，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損毀。 另兩人於去年11月4日曾表示不認罪，更一度訂下了審期，惟他們最終於3月4日去信法庭表示將改為認罪。

民建聯設街站用索帶掛國旗

案情指，民建聯的一名社區幹事於當日下午在案發一帶設立街站，以宣傳人大完善香港選舉制度。及至下午3時40分，有街站義工在偉倫街與南昌街交界以索帶縣掛國旗，兩名被告隨後出現，黃用剪刀剪開索帶並把國旗扔在地上，趙則在一旁指示黃剪下國旗。

12面國旗掉在地上

多名義工試圖上前阻止及拍片，惟鏡頭多次遭趙阻擋，期間黃曾說：「我鍾意剪番屋企啊，唔得咩？」趙則說：「影咩影啊？繼續剪！」事後警方到場將兩人拘捕。事件中共有22條膠索帶被剪斷，及共12面國旗掉在地上。

求情稱不牽政治原因

辯方求情指，兩名被告品格良好、樂於助人，本案僅屬單一事件，與其自身品格不符。辯方另指，街站義工當日在未經政府批准下縣掛國旗，兩名被告因認為這會對駕駛者的視線造成阻礙，加上擔心旗幟會阻擋附近熱狗店的店面，才會無視物主的勸喻行事，承認當時處事的行為及態度不當。辯方最後強調事件不牽涉政治原因，兩人亦無政治背景。

案件編號：WKCC 1249/ 2021