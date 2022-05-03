無綫新聞APP推怪Push　方保僑指網址只能內部登入　料四大可能性

無綫新聞手機應用程式今日（3日）凌晨時分，於21分鐘內接連推送23個奇怪訊息。無綫電視指已就事件報警，警方網絡安全及科技罪案調查科亦已到辦公室蒐集證據。



在一連串推送訊息當中，有一條懷疑是無綫的推送網址及疑似密碼，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，由於網址只能從系統內部登入，外人即使按入網址都無法進入。他分析四大可能性，黑客入侵無綫系統、黑客經員工電腦登入、內部員工惡作劇，或系統測試時錯誤對外公開。他指若果有人以不正當途徑登入內部系統，從而作出上述行為，有可能涉嫌違犯「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」。



非內部登入 按下網址都無法進入系統

方保僑表示，凌晨收到無綫推送時，一度懷疑是內部員工誤將測試公開，但其後開始推送不相關的訊息，因此懷疑系統遭外部入侵，他分析過當中一條網址訊息，網頁只能夠從無綫內部登入，市民即使按下網址都無法進入系統，排除有網民「惡作劇」可能性。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，若保安系統出漏洞，黑客可以經員工電腦進入公司內部系統。（資料圖片）

WFH盛行 黑客易經VPN直接入侵公司系統

方保僑估計，今次事件可能與黑客有關，黑客駭入公司伺服器，就可輕易操控應用程式推送訊息；即使黑客不是直接入侵公司，也可駭入員工電腦，經VPN（虛擬私人網路）連接公司伺服器，「依家好多公司WFH（在家工作），如果員工電腦保安系統薄弱，黑客可以經你電腦操控公司。」

不法途徑登入或涉「不誠實取用電腦」

不過，方保僑不排除內部員工或外判商在測試系統時，錯誤地向公眾推送，又或有員工「惡作劇」。他強調，若果有人以不正當途徑登入內部系統，從而作出上述行為，固然有可能涉嫌違犯「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，縱使是員工「搞事」，「惡作劇都有程度之分，要睇下公司點處理，但既然報咗警，都會有機會涉及不誠實取用電腦。」

方保僑續指，今次事件其實並不罕見，每間公司保安系統都可能有破綻，不少公司每日都受到黑客無時無刻攻擊，「今次淨係搞咗半個鐘就停咗，其實無綫反應算快。」