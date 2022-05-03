荃灣龍門一番炒飯蠟樣芽孢桿菌超標14倍　食安中心：可致嘔吐腹瀉

食物環境衞生署食物安全中心今日（3日）公布，一個從荃灣食肆抽取的炒飯樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，每克含150萬個，超出容許上限14倍，進食可能引致嘔吐及腹瀉，該中心正跟進事件。據了解，涉事食肆為荃灣8咪半商場的龍門一番。



荃灣8咪半商場龍門一番炒飯所含的蠟樣芽孢桿菌超標14倍，食安中心叫停出售。（龍門一番Facebook圖片）

食安中心指示暫停出售相關食品

食安中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，從荃灣一食肆抽取上述炒飯樣本進行檢測。結果顯示該樣本每克含150萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不合格，即超出上限14倍。

中心表示，已通知有關食肆上述違規事項，並指示其暫停出售相關食品。中心亦已派員巡查該食肆，向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食肆檢視和改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。

過程欠缺衞生致蠟樣芽孢桿菌繁殖

食安中心指出，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中，如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖，而進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。