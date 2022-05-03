疫情｜45名師生檢測呈陽性未能回校 14中學復課首日有個案
撰文：梁思行
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第五波疫情開始緩和，衞生署今日（3日）公布新增290宗確診個案，當中21宗輸入個案，比昨日多7宗，連續兩日少於300宗。
幼稚園及中學今日起分階段復課，衞生署收到45宗學生或教職員快速抗原測試陽性呈報個案，分別來自42間學校，涉及37名學生及8名教職員。其中三間學校有兩宗個案，而當中涉及14間中學。
▼5月3日 獅子會中學復課▼
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38人快測、7人核酸陽性
衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮報告今日一共約有2,000間學校復課。今早收到共45宗呈報個案，分別涉及42間學校。當中有38宗經快速測試、7宗經核酸檢測發現陽性，涉及37名學生、8位職員，包括3間幼稚園、幼兒中心、 23所小學、14間中學及2間特殊學校。
當中有18宗學生今早上學前檢測到陽性，因此沒有上課。而其他個案則在過去幾天假期內做檢測呈陽性，再於今早交呈報，當中有9宗昨日樣本陽性，而18宗則在4月29至5月1日期間呈陽性，全部學生都無回校。
3間學校涉及2個案 當中2間今復課
45宗個案裡面，只有3間學校涉及2個案。其中有2間學校今起才剛復課，歐指「陽性個案啲學生都好耐冇返學」。其餘39宗個案全部都分散39間其他學校，歐認為沒有聚集性情況，而在今日陽性個案內，經初步調查，有17宗個案已一段時間沒有回校。
▼5月3日 全港幼稚園復課▼
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