疫情｜300多間中小學幼稚園復課 團體派12萬快測劑應付學界需求
撰文：區禮城
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教育局早前宣佈4月19日起逐步復課，由於學生及教職員需要每日進行快速抗原檢測，學界對快速測試劑的需求極大。有團體向超過300間中小學及幼稚園捐贈了12萬個快速抗原測試劑，在未來一星期亦會向觀塘區派發15萬個小童口罩、2萬個小童保護面罩及2萬個快速檢測劑，減輕相關家庭經濟負擔。
第五波疫情造成本港超過117萬人感染，抗疫物資及醫療資源一度緊張，共享基金會遂參與支援香港抗疫。由於學校已逐步復課，學生及教職員需要每日做快速抗原檢測，學界對快速測試劑的需求極大，共享基金會遂向超過300間中小學及幼稚園捐贈了12萬個快速抗原測試劑，未來一星期亦會向收入中位數排名連續數年最低的觀塘區派發15萬個小童口罩、2萬個小童保護面罩及2萬個快速檢測劑，期望減輕相關家庭的經濟負擔。
共享基金會表示，除了向學界捐贈快速檢測劑，亦關懷少數族裔需要。基金會向香港尼泊爾整合社會協會提供支援，捐贈超過6萬個快速檢測劑，並向油尖旺區60間中小學及幼稚園派發8種語言共1.9萬張《家居檢疫護理指南》及「新冠肺炎健康教育」海報。逾99%學生來自18個國家的少數族裔的油麻地街坊會學校是其中一間受惠學校，而另一間位於新界的香港道教聯合會圓玄學院第三中學，亦有超過一半學生屬於少數族裔，該校校長賴俊榮形容，基金會印發的少數族裔語言抗疫指南十分貼心，並打算通過該校學生惠及更多非華語社區，支援其他各區需要關懷的少數族裔學生。
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