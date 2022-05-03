康文署泳池周四不重開　部分最快要等到5.12　署方：需時抽驗水版

社交距離措施放寬第二階段將於本月19日生效，特首林鄭月娥今日（3日）公布部分限制提早於本周四（5日）鬆綁，泳池及泳灘可陸續重開。不過康文署晚上公布，公眾游泳池分兩階段重開，堅尼地城游泳池、維園游泳池等要等14個要等到下周四（12日）對外開放，而九龍公園泳池則屬第二批開放，要等到本月16日。署方解釋，正為轄下的公眾游泳池進行池水過濾及消毒程序，並會抽取池水樣本進行化驗，以確保池水清潔衞生。



康文署泳灘則可在周四重開，但只有15個可提供救生員服務，時間為朝九晚六，包括深水灣泳灘、淺水灣泳灘及大埔龍尾泳灘等，其餘泳灘則暫停救生員服務，呼籲市民勿在沒有救生員服務的泳灘游泳，以免發生意外。



▼3.17政府封沙灘首日 淺水灣泳灘上空無一人▼



+ 7

繼部分體育處所在4月底重開後，泳池、沙灘、水上樂園、水上運動中心將於本周四起，分三個階段陸續重開如下：

▼泳灘5月5日重開，只15個有救生員服務▼



康文署表示，轄下刊憲泳灘及水上活動中心會重新開放。合共15個泳灘會提供救生員服務，包括深水灣泳灘、石澳泳灘、洪聖爺灣泳灘、銀礦灣泳灘、貝澳泳灘、麗都灣泳灘、更生灣泳灘、馬灣東灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘、廈門泳灘、蝴蝶灣泳灘、黃金泳灘及大埔龍尾泳灘。

發言人指，其餘泳灘的救生員服務會繼續暫停，市民切勿在沒有救生員服務的泳灘游泳，以免發生意外。

市民在康文署室外運動場所進行運動可以不佩戴口罩。

▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼



+ 6

▼5月12日（下周四）起▼



康文署現時正為轄下的公眾游泳池進行池水過濾及消毒程序，並會抽取池水樣本進行化驗，以確保池水清潔衞生、保障泳客安全。康文署38個公眾游泳池會陸續重新開放，全港共有14個公眾游泳池會率先於5月12日重開，包括堅尼地城游泳池、維多利亞公園游泳池、馬鞍山游泳池等。

九龍公園游泳池、城門谷游泳池、天水圍游泳池等，則需等到5月16日才重開。

+ 6

▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



▼5月19日起▼



第二階段放寬社交距離措施將於5月19日起實施，市民在室內體育處所運動時亦不必佩載口罩。

所有康文署表演場地（上環文娛中心主要設施、大埔文娛中心及西灣河文娛中心除外）轄下設施將放寬入座或使用人數，由原先的五成放寬至八成半，相連座位不得超過八個，每個設施可容納的人數及使用詳情以個別場館公布為準。康文署同日起亦會適度放寬其他文化設施例如博物館和公共圖書館的入場人數。

在博物館舉行的公眾節目（包括香港電影資料館的電影節目），入座或使用人數限制及安排與上述表演場地相同，放寬至八成半。

▼3.16市民趁政府封沙灘前一日到淺水灣▼

