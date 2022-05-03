放寬社交︱母親節八人一枱勢添氣氛　黃傑龍：最開心係一眾媽媽

【放寬社交距離措施第二階段/8人一枱 打針/食肆疫苗通行證/食肆堂食/社交鬆綁】行政長官林鄭月娥今早（3日）宣布第二階段放寬社交距離措施安排，食肆更可提早於本周四(5日)起堂食八人一枱。



林鄭表示放寬因希望市民可過愉快的母親節，有餐飲業人士亦稱，業界得悉放寬限制後很高興，但笑言論開心程度，業界僅排第二，最開心應是一眾母親：「分兩枱食得飽都無咩氣氛，圍埋一齊傾計高興好多。」突然的鬆綁雖未必令母親節生意增長太多，但更重要是可帶旺節日及消費氣氛。



▼4月21日 恢復晚市堂食首晚 尖沙咀食肆生意暢旺▼



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母親節大部份訂枱已爆滿 提前鬆綁中餐業最受惠

稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍向《香港01》表示，業界得悉放寬後好高興，形容「通訊群組討論不停」，他又笑言於母親節前可以八人一枱，高興程度業界僅排第二，最開心應是媽媽。他續指，以業界整體而言，母親節正日當晚不少餐廳都已經訂滿枱，對生意增長不會太多，但強調：「分兩枱食得飽都無咩氣氛，圍埋一齊傾計高興好多。」

他又指，相關放寬對中餐同業較有幫助，因四人限制令母親節晚市訂位「未係好理想」，相信放寬後對中型家庭有吸引力，更加願意訂位。

論開心程度，業界都係排第二，最開心應是一眾母親，分兩枱就算食得飽都無咩氣氛，圍埋一齊傾計高興好多......業界重新組合枱數非難事，最怕無生意，任何令到有生意嘅影響都好歡迎 稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍

突然放寬未打亂食材安排 黃傑龍：飲食業好靈活

對於公布放寬安排突然，會否影響部署，黃稱，將原本分枱的客人重新合成一枱並非難事，上菜等亦以一枱過更方便，「飲食業好靈活，食材、座位等都不是難題，最怕無生意，有生意的影響好歡迎！」

▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼

