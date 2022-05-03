泳池沙灘周四重開　郊野公園、戶外運動可除口罩　5.19起可唱K

【社交距離措施放寬】第五波疫情於復活節假期，社交活動增加，未見明顯反彈，昨日新增確診個案更少於300宗。行政長官林鄭月娥今日（3日）宣布，第二階段放寬社交距離措施安排，部份措施提早於本周四（5日）凌晨起重開，包括泳池、沙灘；至於食肆「限桌令」將放寬至每枱最多8人，而市民於同日起，運動期間及在郊野公園時，亦可以除下口罩。

至於5月19日起，599F章下所有表列處所，包括夜總會、派對房間、卡啦OK及麻雀館等娛樂場所，均可重開。至於戲院人數上限，亦會增至85%，並可在場內飲食。



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行政長官林鄭月娥表示，基於疫情穩定，會推行第二階段放寛社交距離措施，包括重開所有599F章下的所有表列處所，即多類娛樂場所，如早前於首階段未能重開的遊戲機中心、卡拉OK、夜總會等，都可以在5月19日恢復營業。

至於早前已經重開的戲院，入座率限制亦於5月19日起，由50%增至85%。當局同時取消首階段公布，只有全場職員及觀眾打齊第三針才可飲食的限制，新安排下，戲院不需特別劃設「准飲食場」，所有放映院觀眾均可在場內飲食。

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所有599F章下的表列處所。（香港01製圖）

另外，有三項措施更可提早5月5日，即本周四凌晨開始實施，包括提早重開泳池、沙灘及水上運動中心，意味海洋公園水上樂園亦將可重開；市民在戶外進行劇烈運動，以及到郊野公園郊遊時，亦終於不用戴口罩。

至於食肆「限桌令」方面，每枱人數上限亦由4人增至8人，市民於下周日母親節，可以一聚享天倫之樂。