安心出行｜一日內急更新兩次　增臨時疫苗通行證、修復錯誤出紅碼

「安心出行」近日接連被爆出多個漏洞，有市民掃瞄二維碼後無故顯示「紅碼」，亦被懷疑內設人臉識別功能。政府今日（4日）兩度更新「安心出行」，包括新增臨時疫苗通行證、優化程式及修復錯誤。香港資訊科技商會榮譽會長引述消息指，此次更新包括修正錯誤顯示「紅碼」的問題。



方保僑引述消息︰今次更新為修復錯誤紅碼

各手機應用程式商店，今日已開放更新「安心出行」，於同日內分別推出「3.2.2」及「3.2.3」版本。前者的更新內容，涉及新增臨時疫苗通行證；後者則包括優化程序及修復錯誤。方保僑引述消息指，更新內容包括修正錯誤顯示「紅碼」的問題。

至於臨時疫苗通行證，政府暫時未公布有關用途，該功能設置在「電子針卡」的頁面內，若點擊「新增記錄」，手機將啟動鏡頭以掃瞄二維碼。

資科辦早前認「安心出行」二維碼間歇性不正常

資科辦早前便承認，「安心出行」早前更新後，間歇性未能展示正常二維碼，已分析有關異常情況及進行修正，於本周內推出更新版本，以解決問題。資科辦亦指，市民若出現「紅碼」可再次掃瞄，或打開「電子針卡」的二維碼供場所掃瞄，進入場所的權利不受到影響。