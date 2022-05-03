疫苗通行證｜已打針市民安心出行現紅碼　資科辦認程式有問題

「疫苗通行證」第二階段於上周六（4月30日）起生效，市民須接種兩針疫苗，始可進入食肆、超市、美容院等表列處所。多名已打兩針的市民指，使用最新版本的「安心出行」時，應用程式內的二維碼外框轉為紅色警示，無故顯示為未有儲存接種紀錄，令出行受阻。

資科辦發言人表示，程式間歇性未能展示正常二維碼，已分析有關異常情況及優化程式，並安排在各程式商店上架，以期在本周內推出更新版以解決問題。



有市民使用最新版本的「安心出行」時，應用程式內的二維碼外框轉為紅色警示，無故顯示為未有儲存接種紀錄，令出行受阻。(資料圖片)

如不符合「疫苗通行證」的要求，更新後的「安心出行」會出現紅碼或紅框藍碼。（資料圖片）

根據現時規定，進入表列處所須同時使用「安心出行」及「疫苗通行證」。最新版本的「安心出行」可預先載入電子針卡，在進入表列處所時，供店舖掃瞄針卡二維碼時，應用程式顯示一個紅框藍碼，即代表已接種疫苗。倘無預先將接種紀錄載入「安心出行」，則會顯示為紅色警示，表示「未有儲存接種紀錄」，市民須出示紙本或電子針卡記錄，以供主動或被動查核。

近日有已打三針的市民進入食肆堂食時，應用程式內的針卡二維碼無故轉為紅色警示，代表沒有針卡，遭食肆拒絕進入，惟事後檢查「安心出行」內的電子針卡，仍然生效。

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資科辦：程式間歇性未能展示正常二維碼 本周推出修正版

資科辦發言人表示，「安心出行」程式近期推出新版本的運作大致暢順。就有個別市民遇到新版本在一些特殊情況下，程式間歇性會出現未能展示正常二維碼的問題，資科辦已分析有關異常情況及優化程式，並安排在各程式商店上架，以期在本周內推出更新版以解決問題。

資科辦表示，市民如在掃描場地二維碼時遇到相關情況，可嘗試再掃一次場地二維碼，或直接按「電子針卡」的圖標以展示二維碼供處所掃描即可，他們進入表列處所的權利並不會受到影響。

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