母親節｜罹患乳癌復染疫　好媽媽靠家人及乳癌基金會義工撐過難關

新冠病毒肆虐近兩年半，即將迎來第三個疫下母親節，雖今年趕上政府放寬防疫措施，一家人可難得八人一枱慶祝。不過，對於不幸在抗疫期間罹患乳癌，更在第五波染疫的黃世英而言，因癌症療程仍未完成，與家人見面聚餐還是會有憂慮，故今年母親節，只能與女兒們及孫兒們以視像慶祝。她的願望很簡單，與很多香港人一樣，只望疫情盡快過去，可與家人三代同堂樂聚天倫。



63歲的世英，去年11月底確診乳癌第二期，需接受乳房切除手術，繼而進行化療，但在今年2月第五波疫情爆發時不幸染疫，化療副作用加上新冠病徵夾擊，令她非常徬徨，更引致失眠，幸而有香港乳癌基金會的醫護及義工支援，才令她度過抗病難關。



世英因摸到乳房有硬塊，去年11月底求醫，確診乳癌第二期。約一個月後接受左邊乳房切除手術，今年1月開始注射化療藥，之後還要接受電療及服藥。

第二次化療後 大廈強檢時確診染疫：好不容易才捱過11天

她憶述，今年2月18日完成第二次化療後，於2月24日因居住大廈被列為強制檢測大廈，接受檢測才知染疫，當時醫療資源緊張，只能在家隔離。雖然幸好有接種兩針新冠疫苗，病情相對較輕，但仍有喉嚨痛，流鼻水及咳嗽，特別是喉嚨劇痛，影響進食，加上化療藥的副作用令她胃部不適，難以入睡。好不容易才捱過11天，新冠病徵逐漸消退，3月6日檢測結果轉陰性，可以繼續打化療針。

世英的長女天慰還記得，去年底得知母親患癌，心情已沉重，到今年2月再得悉媽媽染疫，情緒幾近崩潰。她說，由於當時懷孕近九個月，疫情嚴重，不方便外出，一想到不能探望、買物資送給在家隔離的媽媽，心裡非常擔憂。

睇唔到佢幾辛苦，我又大住肚，嗰日喊咗一個朝早，覺得好無助，世界好worse（糟糕），公立醫院冇晒資源。 天慰

疫情下，還是只能想辦法自救，天慰就是靠電話視像通訊，與媽媽保持聯繫及開解她，大家一起撐過難關。

乳癌治療加新冠症狀致徹夜難眠

世英說，化療副作用加上新冠徵狀，一度令她難以入眠，患上癌症亦感到忐忑不安，慶幸有香港乳癌基金會的醫護及義工支援。

患上乳癌初期，並不認識支援服務，世英是偶然翻閱到香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生的書籍《乳妳同行2》，除了講解乳癌治療，也有介紹基金會的服務，便致電基金會求助。

女兒加入乳癌基金會的家庭支援小組

世英說，基金會的乳癌支援中心資深護士跟進其病況，又邀請她加入「同路人小組」，並配對了康復者「義工姊妹」，平日與她分擔煩惱，她形容是「及時雨」，更有信心及力量面對治療，女兒天慰亦參加了基金會乳癌支援中心的家庭支援小組。世英說，希望兩名女兒也關注自己的健康，尤其是乳癌，會鼓勵她們定期做乳健檢查。

去年得知患上乳癌，初時很愕然，當獨處時，回想起十年前因喪親，以及經濟壓力，影響我嘅情緒，令家人好擔心。今次希望自己能夠承受到，加上有信仰支持，感到自己不是獨行，心得安慰。」 黃世英

相聚不易卻無阻互相關懷 母女感情更親近

當上新手媽媽的天慰，現在更明白為人母的感受，「小朋友鼻塞咗都好大件事，當年媽咪都係咁樣照顧我哋。」母親患癌後，兩人感情更親近，「以前去旅行、去玩，唔會打電話返屋企，但而家一星期都有一兩次。」雖然疫情令家人相聚不容易，但無阻互相關懷，她希望大家都在這個表達心意的節慶日，對家人多一點關心和問候。