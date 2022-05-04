放寬防疫｜食肆周四起八人一枱　業界料母親節訂座今爆滿：係三贏

第二階段放寬社交距離措施下，食肆堂食可延至晚上12時，酒吧、麻雀館等所有表列處所均可重開，當中三項措施可提前在明日（5日）生效，包括食肆限桌令由4人放寬至8人一枱。

香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（4日）表示，限桌令在母親節前放寬如同「喜訊」，估計訂座今日有機會爆滿，生意追回疫前母親節的八成。他又指，第二階段社交距離措施本月19日放寬後，宴會人數可大增至120人，料飲食業生意能再向上，惟希望政府可加大力度，將人數上限放寬至240人，才對酒樓辦婚宴有較大幫助。



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母親節訂座昨急升至七成 黃家和：政府今次可攞多啲分

香港餐飲聯業協會會長黃家和早上在商台節目《在晴朗的一天出發》形容，政府提早於母親節放寬部份食肆限制是喜出望外，製三贏局面：食肆可多做生意、市民可一起食飯及政府可得分。他透露，昨日之前，食肆母親節訂座率僅三至四成，昨日消息一出，訂座率即飆至六至七成，相信今日之後有機爆滿，笑言：「酒樓同自助餐訂位都去得好快，未訂好快訂，如果唔係搵我都無用。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片／龔嘉盛攝）

料今個母親節飲食業營業額可逾3億 酒樓受惠最大

黃家和指，以往母親節飲食業生意額可達4億，估計今個母親節可達3億到3.2億，因始終放寬後仍有營業到晚上10時又宴會人數上限等限制，而他相信酒樓受惠最大：「酒樓客一般以6人為主，之前只能分枱坐，但即使只係隔塊板都差好遠，叫嘢食都麻煩。」

今次係三贏，食肆可多做生意、市民可一齊食飯、政府可攞多啲分......酒樓客一般6人為主，之前只能分枱坐，即使只係隔塊板都差好遠，叫嘢食都麻煩。 香港餐飲聯業協會會長黃家和

冀加大放寬力度 5.19宴會人數上限可增至240人

因應「喜訊」突然傳來，食肆要即時增聘及採購食材：「之前預月尾先放寬，短時間內未必可即使籌備食材。」黃家和期望，5月19日宴會人數上限放寬後，飲食業生意可再向上，並希望政府可因時制宜，加大放寬力度：「宴會放寬到上限240人（5月19日暫訂放寬至120人），對酒樓辦婚宴及接公司生意好大幫助。」

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餐務管理協會主席梁振華形容提早放寬是業界一支強心針

香港餐務管理協會主席梁振華早上亦在港台節目《千禧年代》表示，食肆營業限制在母親節前一個周四放寬是對業界的「一支強心針」，業界本來估計維持四人一枱下，生意只餘疫情前的一半，放寬至八人一枱，估計可追到疫情前的80％，形容不再是杯水車薪，對做生意有很大幫助，限桌令消息一出，昨日已有大批食客查詢訂座和8人套餐，估計母親節訂座可大增至六成，接近翻倍。

香港餐務管理協會主席梁振華。（資料圖片／孔繁栩攝）

被問到營業時間維持至晚上10時對生意的影響，他表示：「我哋如果真係好嘅可以做到兩輪，但係我哋都唔敢奢望做兩輪，做到一輪滿座已經好心滿意足㗎喇。」

第二階段放寬社交距離措施本月19日實施，食肆屆時可營業至午夜12時，宴會人數上限亦會由20人大增至120人，梁振華認為，宴會上限人數與業界期望有落差，不少食肆隨即聯絡舉辦宴會客人，惟對方對放寬措施感失望，「通常婚宴、社團冇可能話擺到120人以下加嘛，都係畀我哋個差落（落差）好大。」

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他直言上限120人對大型宴會「冇乜幫助」，形容只是杯水車薪，又指業界在第五波疫情下，情況「水深火熱」，促請政府加大力度，將宴會限桌令放寬至12人一枱、人數上限增至去年底的240人，才能紓緩業界的壓力。