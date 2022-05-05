13歲女童疑說是非被禁錮　女售貨員認煙灰彈事主及施襲　判教導所

13歲女童被指說人是非，遭8名13至22歲的男女禁錮，期間遭掌摑及要她用掃把柄插其下體等。一名19歲女子，承認曾用煙灰彈事主，並在事主脫褲後用樹枝打其臀部及手掌。她早前認罪，案件今(5日)在九龍城法院判刑，報告指女被告過往已曾多次被羈押，裁判官指她應知犯法的後果，仍無法重返正軌，認為她需要較長時間的紀律式訓練，判她入教導所。



8名被告，分別為3女5男，年齡介乎13至22歲。今日接受判刑的第七被告鍾嘉敏（19歲，售貨員）早前承認普通襲擊和襲擊致造成身體傷害罪。

報告指女被告為人不羈

辯方求情時承認，報告指女被告為人不羈，對法律概念薄弱，不懂為未來打算，但她已被還押3星期，並已知錯，對父母有孝心，望法庭可判處關押期較短的更生中心。

官認同報告非常負面

裁判官認同報告非常負面，報告提及被告的反省表面，態度迴避，沒計劃為將來打算，亦提到她多次被羈押在屯門，又曾接受照顧保護令監管等，認為她明知犯法後果，仍無法重回正軌，需要較長時間的紀律式訓練。

事主X曾提及首被告的秘密

案情指，事主X是一名中二女生，她和本案首被告（15歲）原本為朋友。X及後與第四被告（14歲）透過社交軟件「抖音」認識。X曾向第四被告提及首被告（15歲）的八卦事情和秘密，第四被告以調停為名，於去年7月25日約兩人會面。惟首被告出現後便責罵及掌摑X，第五被告（16歲）等其後亦加入施襲，第四被告則在一旁錄影。

X到場被要求以掃把插私處

首被告其後強迫X以掃把柄插進私處，X因害怕而照做，並脫下上衣及內褲。第七被告鍾嘉敏到場後掌摑X，並在X倒地時，踢其左臉，以及又向X彈煙灰。鍾後來又要求所有男性離開現場，在X的裙拉起，與他人一同以樹枝打X的臀部及其手掌。

首被告用手機拍下整個過程

首被告用手機拍下整個過程，並企圖與X的朋友進行視頻通話。X父後來聯絡X，X終獲放行。她翌日到警署報警及驗傷。

案件編號：KCCC 3495/ 2021