青衣細山多個山墳「出界」　工人砍樹開山路　山墳變小型骨灰龕場

位於青衣青芊街的細山，部份位置屬政府的「認可殯葬區」，一直以來山墳林立。不過有鄰近居民發現，山墳數目日漸增多，部份越過政府認可範圍，而且有工人為了興建山墳，更自行開辟山路，砍伐樹木，以履帶車運送建築材料上山築墳。

記者日前與鄰近的居民上山了解情況，發現多個山墳偏離認可範圍，而且山上放置不少材料，如磚頭等；更有人私搭建鐵皮屋放置電油等材料。有居民批評，政府未限制認可範圍內山墳的尺寸，部份會搭建枱櫈，現場更有一個山墳疑「一劏45」劃出多個骨灰龕位。

民政事務總署上月初回覆時稱，未能確定涉事山墳是否範圍。事隔一個月，署方今日（5日）再回覆時補充，已從不同渠道查證有關墳墓是否於1983年或之前已存在、而有關先人是否原居民等，以便進一步跟進，但未正面回應是否有山墳「踩過界」。



申訴專員曾兩度點名批殯葬區問題

申訴專員公署過往曾兩度批評「認可殯葬區」的規管問題，包括權責不清、政出多門，部門間不願互相通力配合，而且對非法殯葬的執法寬鬆，更容許涉事者繼續違規，毋須付出任何代價，認為部門應加強對非法殯葬的打擊力度。

位於青山的細山，有部份範圍屬於「認可殯葬區」，該區山墳處處。翻查資料，政府自1983年實施「山邊殯葬政策」，將部份鄉郊地區劃為「認可殯葬區」，供新界原居民身故後下葬。根據現有政策，原居民過身後，之要獲村代表或鄉委會確認身份，後人就可向民政處申請殯葬許可證。

位於青衣細山的認可殯葬區（梁鵬威攝）

在申訴署點名批評後，政府於「認可殯葬區」豎立界線標柱，以免有人因不清楚範圍而「界外殯葬」。然而有青衣居民發現，在標柱範圍之外，仍存在不少山墳，而且更有工人不斷破壞細山環境，僭建更多「界外山墳」，並在正規山路旁邊「開路」，剷除原有植物，供履帶車運送建築材料。

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4年前已有人違規開路

《香港01》記者早前與居民到現場了解情況，由青衣細山步行徑起步，在正規石階山徑之旁，為一條起伏不平的泥土路，寸草不生，部份位置鋪上沙包。根據居民提供的片段，有建築工人經該路以履帶車運送建築物資。鄰近屋苑青華苑的居民Judy表示，大約3至4年多前，已有人「開路」，當履帶車無法前行時，便會放置沙包鋪平道路前行。

現場所見，樹木、欄杆掛上地政總署顯示該路屬「不合法佔用的未批租土地」，該通告於3月23日張貼；另有漁護署的告示，提醒不要以任何方式摧毀樹木。小路充滿沙石，Judy表示，過往更有人砍伐樹木，亦有居民曾就相關問題投訴，但政府職員回覆並無親眼目睹過程，即使提供照片、影片作證，但仍然無法跟進。她坦言，擔心情況出現水土流失，增加山泥傾瀉風險。

漁護署：巡查未發現可疑人士 但確認現場有樹木被砍伐

漁護署回覆稱，過去三年共接獲七宗有關細山懷疑有人非法砍伐樹木的投訴。該署續指，早前接獲投訴後，曾多次派員到場調查，發現該處的政府土地有樹木被砍伐，惟未有發現可疑人士。該署續指，職員已在該處張貼警告告示，任何人如無合法權限或辯解在政府土地上砍伐樹木，即屬違法。

山墳變小型骨灰龕場

山路繼續行走，會進入「認可殯葬區」，當局已豎立界線標柱，現場可見山墳林立。根據申訴署2015年的報告，殯葬區的其中一項問題為沒有規限墓地尺寸。記者發現不少山墳旁邊均設置桌子、椅子，其中一個山墳，儼如一間小屋，外面貼上反光紙遮蓋，但細看發現疑為骨灰龕位，一共劃分45個位置，儼然一個小型骨灰龕場，不過當時只有一個位置被佔用。

因應疑似「骨灰龕劏位」，民政事務總署稱，經視察後確認，該墳墓沒有違反每一認可殯葬區殮葬許可證，只容許一名指明的先人作殮葬的規定。換言之，須待有新骨灰「進場」後才可能違反規定。

之後到下山道路，記者再次發現殯葬區的界線標柱，有部份山墳位於標柱附近，難以判斷是否位於界外。不過再往前走，卻發現有數以十計山墳遠離標柱，當中大部份死者均於1983年之後離世，相信山墳建於1983年之後，即「山邊殯葬政策」已生效，新的山墳須建於殯葬區內。

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記者之後在疑似「出界」山墳的旁邊，在草叢後發現一間鐵皮屋，內裡放有建築用品，如白電油等。事實上，記者沿路上都不時發現磚頭、白電油等建材。地政總署回覆稱，正跟進放置建築材料的小屋，如屬非法佔用政府土地，處方會採取執管行動。

Judy表示，過往有其他居民甚至發現，山上有煮食用具，在山上烹調。她又指，山腳的其中一個位置，原本屬於青華苑管理，但之前有人放置建築材料，更在原本的天然斜坡鋪滿石屎。

據居民透露，自去年已多次向不同部門投訴上述問題，但未獲正面回應。葵青民政事務處上月初回覆《香港01》相關查詢時指，3月30日收到地政總署有關山墳位置的查詢，但未能確定涉事山墳是否位於認可殯葬區範圍。

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民政事務總署回覆今日時，同樣未正面回應是否有「界外殯葬」，僅指葵青民政事務處今年先後三次聯同地政處實地視察，正從不同渠道查證有關墳墓，是否於1983年或之前已存在，有關先人又是否原居民等，以便進一步跟進。

民政事務總署又稱，截至去年7月23日，在上述殯葬區界內的墳墓或金塔數目為287個認可殯葬區。該署又指，聯同了不同相關執法部門，包括地政總署、食環衞署、漁護署等共同管理殯葬區，在處理界外殯葬投訴時，當局會先調查有關墳墓或金塔是否屬非法殯葬，再根據資料聯絡相關後人，要求其展開遷移工作，如未能取得進展，地政總署及食環署可根據其權限，移走有關墳墓或金塔。