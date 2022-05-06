疫情數十職員租遊艇預祝升署長　土拓署方學誠派對後4個月坐正

今年初疫情爆發初期，港區人大代表洪為民生日宴鬧出大風波，社會關注官場無視社交距離措施。而土木工程拓展署被爆出，於今年一月初，數十名職員租遊艇開派對，慶祝方學誠升任土拓署署長，有關任命當時仍未正式公布。

事發後，政府改為安排北拓展處處長黎卓豪署任署長一職，一度有傳方學誠因醜聞而墮馬。相隔4個月，政府今日（6日）發稿宣布，方學誠成功「坐正」，將於5月10日出任土木工程拓展署署長。



有網上流傳照片顯示，近半百人在岸邊拉橫額，祝賀現任可持續大嶼辦事處處長方學誠祝賀升任土木工程拓展署署長一職，包括租用遊艇道賀。

政府今日宣布，首席政府工程師方學誠，將於5月10日出任土木工程拓展署署長。公務員事務局局長聶德權表示，方學誠擁有豐富專業知識和領導才能，深信他能夠帶領土木工程拓展署面對未來挑戰，繼續為市民提供優質服務。

今年1月6日，網上流傳照片顯示，近半百人在東涌岸邊租遊艇聚會，並拉起寫上「熱烈恭賀方學誠先生出任土木工程拓展署署長」的橫額影大合照。其後土拓署承認有職員自費租用遊艇，並安排外賣食品，邀請方學誠上船用膳，方學誠事前對整個安排不知情。

事後署理署長李偉彬開始退休前休假，由黎卓豪署任土拓署署長一職，當時一度傳出方學誠「升官變墮馬」。

土木工程拓展署署長方學誠。（政府新聞處）

政府指，方學誠於1991年9月加入政府，任職助理工程師，並先後於2012年8月晉升為總工程師，於2016年7月晉升為政府工程師，再於2019年6月晉升為首席政府工程師。他升任處長前為可持續大嶼辦事處處長。