疫情數十職員租遊艇預祝升署長 土拓署方學誠派對後4個月坐正
撰文：鍾妍
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今年初疫情爆發初期，港區人大代表洪為民生日宴鬧出大風波，社會關注官場無視社交距離措施。而土木工程拓展署被爆出，於今年一月初，數十名職員租遊艇開派對，慶祝方學誠升任土拓署署長，有關任命當時仍未正式公布。
事發後，政府改為安排北拓展處處長黎卓豪署任署長一職，一度有傳方學誠因醜聞而墮馬。相隔4個月，政府今日（6日）發稿宣布，方學誠成功「坐正」，將於5月10日出任土木工程拓展署署長。
政府今日宣布，首席政府工程師方學誠，將於5月10日出任土木工程拓展署署長。公務員事務局局長聶德權表示，方學誠擁有豐富專業知識和領導才能，深信他能夠帶領土木工程拓展署面對未來挑戰，繼續為市民提供優質服務。
今年1月6日，網上流傳照片顯示，近半百人在東涌岸邊租遊艇聚會，並拉起寫上「熱烈恭賀方學誠先生出任土木工程拓展署署長」的橫額影大合照。其後土拓署承認有職員自費租用遊艇，並安排外賣食品，邀請方學誠上船用膳，方學誠事前對整個安排不知情。
事後署理署長李偉彬開始退休前休假，由黎卓豪署任土拓署署長一職，當時一度傳出方學誠「升官變墮馬」。
政府指，方學誠於1991年9月加入政府，任職助理工程師，並先後於2012年8月晉升為總工程師，於2016年7月晉升為政府工程師，再於2019年6月晉升為首席政府工程師。他升任處長前為可持續大嶼辦事處處長。