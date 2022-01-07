半百人東涌海旁「恭賀方學誠出任署長」　土拓署：22人上遊艇午飯

港區人大代表洪為民周一（3日）舉行大型生日派對，廣邀政界人士出現，其後有兩人確診及初步確診，累及170名賓客或全都要入住檢疫中心隔離，特首林鄭月娥直言對官員仍出席大型聚會感失望。

言猶在耳，今日（7日）再有網上流傳照片，顯示近半百人在東涌岸邊拉橫額，祝賀現任可持續大嶼辦事處處長方學誠祝賀升任土木工程拓展署署長一職，包括租用遊艇道賀。土拓署表示，事件在昨日（6日）發生，有22人上遊艇午飯，整個安排方學誠事前並不知情，同事在非進食期間有佩戴口罩。



有網上流傳照片顯示，近半百人在岸邊拉橫額，祝賀現任可持續大嶼辦事處處長方學誠祝賀升任土木工程拓展署署長一職，包括租用遊艇道賀。（公務員secrets fb）

有網上流傳照片顯示，有約數十人手持「熱烈恭賀方學誠先生出任土木工程拓展署署長」，站在岸邊戴上口罩大合照，身後有一艘遊艇，同樣掛上字眼相同的橫額，疑租艇祝賀方學誠升職，未知大合照後有否登上遊艇聚會。

翻查政府資料，方學誠仍任職土木工程拓展署可持續大嶼辦事處處長，而李偉彬則任職署理土木工程拓展署署長，未見官方公布新任命。

土木工程拓展署轄下可持續大嶼辦事處處長方學誠（左）。（發展局局長黃偉綸網誌圖片）

土拓署表示，昨日參與活動人士自費租用遊艇，並安排外賣食品，邀請方學誠在遊艇上午飯，整個安排方事前並不知情。該遊艇載客量為55人，出席午餐人數有22人；午飯後有一個合照環節，地點為土木工程拓展署東涌社區聯絡中心的戶外空間 ，當日其他在上址上班的人士亦有參與合照。署方表示，同事在非進食期間有佩戴口罩，在場人士全程均有佩戴口罩。

署方又稱，因應近期疫情發展迅速，已再次提醒所有同事，必須提高警覺，配合防疫抗疫工作。

▼洪為民生日派對有確診者出席▼



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Omicron變種病毒近期在港蔓延，加上港區人大代表洪為民的百人生日會有數十名官員出席並出現確診個案，特首林鄭月娥昨主動見傳媒，表示Omicron變種病毒流入社區，對官員仍出席大型聚會感失望，直言很多人努力協助抗疫，政府人員應以身作則，盡量避免出席高風險聚會。