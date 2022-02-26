土拓署署長升職　未正式公布先慶祝違限聚令　方學誠升官變墮馬

港區人大代表洪為民生日宴鬧出大風波，民政事務局局長徐英偉最終辭職下台，隨後多個政府部門亦被揭發有多人聚會，包括土木工程拓展署數十名職員，租船開派對慶祝方學誠升任土拓署長。

當時任命未正式公布，土拓署表示方學誠事前不知同事為其慶祝。《香港01》接獲消息指，方學誠已「墮馬」，署長將由北拓展處處長黎卓豪署任。署方確認事件，但無交代原因。



有網上流傳照片顯示，近半百人在岸邊拉橫額，祝賀現任可持續大嶼辦事處處長方學誠祝賀升任土木工程拓展署署長一職，包括租用遊艇道賀。

同事開船P拉橫額慶祝 方學誠事前不知情

1月6日，土拓署數十名職員無視「限聚令」，在東涌岸邊租遊艇聚會，並拉起寫上「熱烈恭賀方學誠先生出任土木工程拓展署署長」的橫額影大合照。當時升職安排未正式對外公布。

土拓署隨後承認，職員自費租用遊艇，並安排外賣食品，邀請方學誠上船用膳，方學誠事前對整個安排不知情。

署方稱該遊艇可載客55人，出席午餐者有22人，同事非進食期間有戴口罩，午飯後有合照環節，地點為土拓署東涌社區聯絡中心的戶外空間 ，當日其他於上址上班的人亦參與合照。

土木工程拓展署可持續大嶼辦事處處長方學誠。（發展局網站）

改由另一人署任 升職變墮馬

消息指，原本由方學誠升任的土拓署署長一職，將於3月1日起，由黎卓豪署任，意味着方學誠在遊艇派對後已「墮馬」，但未知是否與派對有關。

翻查政府電話簿，方學誠至今未見有升遷，仍然是可持續大嶼辦事處處長，而黎卓豪則仍是北拓展處處長。

首席政府工程師黎卓豪，將署任土木工程拓展署署長。（資料圖片 / 黃偉倫攝）

北拓展處處長黎卓豪署任

土拓署回覆查詢時證實，現任署理署長李偉彬將於3月1日開始退休前休假，因此首席政府工程師黎卓豪將於同日起署任土木工程拓展署署長職位，形容黎熟悉部門運作，有關署任安排是根據《公務員事務規例》，按部門運作需要而作出的行政安排，而其現任的土木工程拓展署北拓展處處長一職，則會由其他同事調任。

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無回應墮馬原因

公務員事務局的回覆亦表示，前土拓署署長劉俊傑去年10月8日出任發展局常任秘書長（工務）後，署長一職便出缺至今，當局將會依照既定的晉升機制及程序選拔合適的人選填補此空缺，其間部門會按運作需要而作出署任安排。

兩個部門均無回應，原本可「坐正」接任土拓署署長一職的方學誠「墮馬」的原因為何，亦無交代有否就遊艇派對作出調查，以及有沒有其他人需接受懲處。

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